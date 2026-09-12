Cesena, tra camminata e arte performativa: la serata che dà voce alle “Turbe Giovanili”

Un’unica serata interamente dedicata ai giovani, al dialogo e alla creatività urbana. Giovedì 17 settembre Cesena ospiterà l’incontro tra i format “Turbe da Passeggio” e “Open Mic Turbato”, due dei percorsi più partecipati del progetto Turbe Giovanili. L’appuntamento prenderà il via alle 19:00 in piazza del Popolo, da dove alle 19:30 partirà una camminata attraverso i luoghi simbolo della città, tra cui il Teatro Bonci, per concludersi attorno alle 20:30 nel nuovo Giardino urbano davanti alla stazione.

La camminata non sarà solo un itinerario urbano, ma un vero e proprio spazio condiviso di confronto. Attraverso domande guida e sticker a tema, i partecipanti potranno confrontarsi su argomenti come le relazioni, le aspettative sul futuro e il benessere personale. L’iniziativa vedrà la partecipazione di ben 24 realtà associative e giovanili del territorio, riunite per fare rete e stimolare l’ascolto reciproco tra la cittadinanza.

Dalle 21:00 la serata si sposterà negli spazi dell’Ex.tra Arrigoni per l’Open Mic Turbato, una vetrina espressiva riservata agli artisti under 35. Musica, stand-up comedy, poesia e storytelling si alterneranno sul palco per dare voce al talento delle nuove generazioni. Per l’occasione verrà allestita anche la “Scatola delle Turbe”, un contenitore dove il pubblico potrà lasciare in forma anonima pensieri, idee e preoccupazioni, trasformando l’arte e l’ascolto in un’esperienza autenticamente collettiva.