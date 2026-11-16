Cesena, torri di via Cerchia di Sant’Egidio: a metà gennaio via ai lavori

A Cesena prenderanno il via a metà gennaio, al termine delle festività, i lavori di impermeabilizzazione dei lastrici solari e di adeguamento delle autorimesse degli edifici di edilizia residenziale pubblica di via Cerchia di Sant’Egidio, ai civici 2135 e 2205. Gli interventi riguarderanno, in particolare, l’adeguamento degli impianti elettrici e il potenziamento delle misure di prevenzione incendi nelle autorimesse, oltre alla messa in sicurezza e all’impermeabilizzazione delle coperture. Il progetto, curato da Acer Forlì-Cesena e approvato dalla Giunta comunale di Cesena, prevede un investimento complessivo di 480mila euro.

Si tratta, complessivamente, di elementi già forniti dall’Amministrazione comunale di Cesena in risposta all’interpellanza presentata dal Partito Democratico a ottobre 2025. In quella occasione infatti era stato definito l’iter che arriva oggi all’approvazione, da parte della Giunta comunale, dell’intervento che sarà finanziato interamente attraverso gli avanzi di gestione dell’edilizia residenziale pubblica relativi agli esercizi 2023 e 2024. In particolare, 200mila euro erano già stati destinati all’operazione con una precedente delibera comunale, mentre altri 280mila euro sono stati stanziati successivamente. La durata complessiva delle opere è di 240 giorni.

La progettazione e la gestione tecnica dell’intervento sono state affidate ad ACER Forlì-Cesena, nell’ambito del rapporto di collaborazione con il Comune di Cesena per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. L’incarico comprende le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e rendicontazione.