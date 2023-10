Cesena, torrente Cesuola: proseguono i lavori di messa in sicurezza

Proseguono i lavori di messa in sicurezza del tratto sotterraneo del torrente Cesuola, che si estende per circa un chilometro dalla Portaccia di Sant’Agostino a via Machiavelli, in centro storico. Conclusi gli ultimi interventi di pulizia e rimozione dei detriti e del materiale che si è depositato nel letto dello stesso a seguito degli eventi di maggio, a partire dai prossimi giorni le operazioni riguarderanno la manutenzione della struttura nel tratto di via Pier Maria Caporali.

Nel 1981, in occasione di lavori di ristrutturazione di palazzo Caporali, che si affaccia sul tratto di via Caporali compreso tra via Fattiboni e Piazza Amendola, sono stati eseguiti interventi di rinforzo del tratto di copertura del Torrente. Oggi invece si procede con la realizzazione di una struttura di puntellatura in acciaio realizzata con ponteggio metallico a tubi e giunti a supporto della struttura esistente.

Il Cesuola, che fino al 1933 fluiva liberamente per la città, dalle colline di Sorrivoli scorre per dieci chilometri lungo Rio Eremo e Ponte Abbadesse, attraversa il centro cittadino in sotterranea, fino a confluire nell’alveo del fiume Savio, all’altezza dell’ex Zuccherificio. Nel corso degli eventi alluvionali di maggio e delle intense precipitazioni piovose, questo corso d’acqua non ha creato particolari criticità. Nonostante questo però, da luglio sono stati eseguiti interventi di pulizia riguardanti la rimozione dei detriti alluvionali che avrebbero potuto limitare lo scorrimento delle acque. Portata a compimento questa prima fase dei lavori, necessaria all’avvio dell’intervento di messa in sicurezza della parte strutturale, si procederà dunque con il posizionamento di puntelli nei tratti indicati.

A questo proposito, al fine di garantire una sicura esecuzione dei lavori, così come disposto da un’ordinanza comunale e indicato da apposita segnaletica, via Caporali è chiusa al transito veicolare (fatta eccezione per i veicoli che devono accedere lungo una corsia dedicata ai posti auto privati). Lungo la stessa via – del tutto ciclopedonale – resta in vigore un divieto di sosta con rimozione, da piazza Amendola a via Scevola Riceputi.

I lavori già eseguiti. Martedì 18 luglio sono state avviate le opere di accantieramento per un intervento di pulizia del tratto tombinato, finalizzato a rimuovere il materiale derivante dal trasporto solido fluviale accumulatosi anche a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 17 maggio che hanno colpito anche il Torrente Cesuola che, per effetto del rigurgito dell’eccezionale piena del fiume Savio, ha subìto nell’ultimo tratto del tombinamento un aumento di apporto di materiale fluviale.

Questa serie di opere precede il progetto definitivo ed esecutivo che prevede interventi per la sicurezza idraulica, a nord del tratto urbano del torrente, e la posa di condotte per intercettare gli scarichi fognari (circa 260 quelli nel tratto coperto, 150 dei quali di acque nere e 40 misti) e il consolidamento della struttura del tunnel realizzato in epoche diverse (1933, ‘66 e ‘84).

I primi interventi previsti sono quelli relativi all’adeguamento idraulico, eseguiti dal Servizio tecnico di Bacino, che si dividono in tre stralci distinti. La prima parte del progetto – corrispondente a un importo complessivo di 5,9 milioni di euro (derivante da risorse regionali e ministeriali) – interessa il tratto a cielo aperto del torrente, dalla Portaccia di Sant’Agostino fino all’area di sedimentazione denominata ‘Ca Mazzotti’ a monte della discarica di Rio Eremo. Successivamente verranno realizzate altre opere principali ai fini della messa in sicurezza idraulica, rappresentate dalla realizzazione delle casse di espansione a Ponte Abbadesse e dell’area di laminazione del Parco Urbano del Cimitero. Nell’ambito di questi interventi sono previsti lavori di compensazione e riqualificazione ambientali e paesaggistiche. Per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale e di messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Cesena è necessario sviluppare alcune azioni specifiche su diversi fronti:

Profilo idraulico (a cura dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale): si tratta della realizzazione di opere di regimazione, difesa idraulica e laminazione per ridurre il carico idraulico e garantire il regolare smaltimento di eventi di piena al di sopra dei tempi di ritorno trentennali. Gli interventi sono suddivisi in più lotti che prevedono: adeguamento del tombinamento, livellazione dei terreni, realizzazione di muretti di contenimento e di alcune aree di espansione fluviale per contenere le piene ed effettuare la laminazione delle portate.

Profilo ambientale (a cura di Hera): riguarda interventi di risanamento fognario sul primo tratto del tombinamento dal piazzale Leandro Marconi fino ai giardini di Serravalle per una lunghezza complessiva di 1,2 km. Ai margini della sezione del torrente è prevista la posa di due canalette, che raccoglieranno i reflui che saranno poi inviati all’impianto di sollevamento ‘Cesuola’ già collegato al depuratore.

Profilo strutturale (a cura del Comune): è un intervento fortemente connesso con il risanamento fognario. Viste le diverse epoche di realizzazione, i materiali e le strutture sono di diverso tipo e stato di conservazione. È pertanto necessario intervenire anche sulla parte strutturale del tombinamento, anche per omogeneizzare la struttura di appoggio e rendere più coerente e funzionale il sistema di raccolta dei reflui. Si sono definiti vari tipi di intervento per mantenere e/o rinforzare i manufatti esistenti.