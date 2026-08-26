Cesena, tornano le tensioni alla Barriera dopo l’ordinanza anti-alcol: sfiorata rissa tra adolescenti

A tre settimane dall’entrata in vigore dell’ordinanza emessa dal sindaco per riportare un po’ d’ordine alla Barriera dopo ripetute aggressioni, quella che era una tregua incoraggiante ha vacillato lunedì sera. Questa volta, però, a dare fuoco alle polveri, non sarebbe stato l’abuso di alcolici, contro cui si è dato un giro di vite vietandone il consumo fuori dai locali. Si stanno rivelando efficaci quella e altre regole fissate col provvedimento del Comune, sul cui rispetto vigila la Polizia locale, guidata dal comandante Andrea Piselli: è già stata staccata una decina di verbali a carico di chi ha sgarrato. Inoltre, l’intensificazione di controlli interforze nell’area ha convinto qualcuno dei frequentatori più problematici a spostarsi, sfoltendo capannelli dei soliti noti, da cui partiva spesso la scintilla che portava ad alzare le mani.

Due sere fa sarebbe stata invece la gelosia, per un presunto “tradimento”, a innescare una rissa che rischiava di degenerare se non fossero accorsi tempestivamente sul posto carabinieri e agenti della Polizia locale, che hanno fatto un’incisiva azione di contenimento. A colpire è però l’età molto bassa dei ragazzi coinvolti. Non solo sono tutti minorenni, ma forse è quasi azzardato definirli adolescenti. Pochi hanno più di 14-15 anni. Erano una decina, quasi tutti non residenti in città ma provenienti dalla zona di Mercato Saraceno. Qualcuno era anche già noto alle divise per precedenti intemperanze, per esempio alla Biblioteca Malatestiana.

Inizialmente a mettersi le mani addosso l’un l’altro sono stati i due “rivali” in lizza per una ragazzina. Ma subito, un po’ per separarli e un po’ spinti dall’impulso a prendere attivamente le parti di uno o dell’altro, sono entrati “in campo” gli amici. Erano le 19.30 e l’arrivo di agenti della Pl e militari dell’Arma, avvertiti da un cittadino, ha però evitato il peggio: alla fine, nonostante qualche spinta e pugno, nessuno di è fatto male.

Un po’ più tardi, ha destato maggiori preoccupazioni tra i residenti un ubriaco adulto, che in barba all’ordinanza, con la sua bottiglia d’alcol accanto, stava provocando un paio di altre persone. Ma tutto si è risolto col rumore di vetro spaccato sull’asfalto, anche in questo caso senza violenze e men che meno lesioni.