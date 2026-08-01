Cesena, tornano “I suoni dello spirito” all’Abbazia del Monte: il programma

È uno degli appuntamenti che caratterizza, ormai da anni, la seconda parte dell’estate cesenate illuminando a festa l’Abbazia del Monte nelle sere di agosto. La Società ‘Amici del Monte’, in collaborazione con la comunità monastica dell’Abbazia benedettina, e col patrocinio del Comune di Cesena, presenta la nuova edizione della rassegna ‘I suoni dello spirito’, con la direzione artistica di Paolo Turroni. Come di consueto, i recital di musica e poesia (a ingresso libero) si terranno nel suggestivo chiostro quattrocentesco venerdì 7, 21, 28 agosto alle ore 21. In caso di maltempo, gli spettacoli si svolgeranno al coperto.