Cesena, tornano i laboratori gratuiti in pinacoteca

L’arte incontra le persone. Proseguono negli spazi espositivi della Pinacoteca comunale di Cesena (via Aldini, 6) le iniziative proposte nell’ambito della rassegna “Arteterapia in Pinacoteca”. Si tratta di laboratori a cura di ArtinCounselling Aps rivolti alle ragazze e ai ragazzi a partire dai 12 anni e mirati ad un utilizzo non convenzionale di tecniche artistiche come la scrittura, il disegno e il collage, per facilitare l’espressività individuale e di gruppo.

L’obiettivo dei laboratori è proprio quello di valorizzare la creatività al fine di lasciare emergere, con spontaneità e naturalezza, l’artista che “vive” in ognuno di noi, favorendo l’inclusione e la socializzazione attraverso l’interazione e la condivisione dell’esperienza.