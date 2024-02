Cesena, tornano i laboratori didattici all’aula Monty Banks

Tornano a Cesena le proposte di Aula Didattica Monty Banks, il servizio del Progetto Giovani comunale rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra 16 e 30 anni. A partire dai prossimi giorni un fitto calendario di eventi attende tutti coloro che vogliono esplorare nuovi linguaggi espressivi: pittura, linoleografia, fotografia, calligrafia, e altri. La programmazione prevede laboratori e occasioni di confronto per i prossimi cinque mesi.

In Biblioteca Malatestiana saranno proposti laboratori e workshop pomeridiani.

Si parte lunedì 12 febbraio con il corso di stampa linoleografica, una tecnica a rilievo molto soddisfacente per chi è alle prime armi. Un corso per avvicinarsi al mondo dell’incisione: dalla teoria alla pratica, dal disegno alla matrice, dai colori alla stampa, attraverso la tecnica del Camaïeu. Appuntamento per tutti i giovani curiosi dalle 16 alle 18. È possibile iscriversi indirizzando una mail a monty.banks@progettogiovanicesena. Una novità dei pomeriggi in Biblioteca è costituita dagli appuntamenti del Book Club, un club di lettura in lingua inglese per esercitare le proprie competenze chiacchierando di storie e libri. Il primo incontro, in programma lunedì 25 marzo, alle ore 16:00, sarà incentrato sullo scrittore Neil Gaiman.

Non mancheranno inoltre proposte serali. Alcuni corsi di Monty Banks, in collaborazione con l’Associazione Culturale Barbablu, saranno ospitati nei locali dell’Opificio Artaj (viale della Resistenza 57) e offriranno l’occasione per approfondire fotografia, fumetto e gioco da tavolo. Il primo appuntamento serale in avvio è quello di Fotografia contemporanea condotto da Michela Mariani, il mercoledì sera, dalle ore 20 alle ore 22:00, in partenza il 21 febbraio. Monty Banks è anche una bella occasione per stare insieme e socializzare: nascono così due serate aggregative. Con “Tira il dado!” sarà possibile mettersi alla prova con nuovi giochi da tavolo e “Let’s talk”, che permetterà di chiacchierare in inglese e allenare le proprie abilità linguistiche. Tutti i corsi e le attività sono consultabili navigando il sito di Aula Didattica Monty Banks: www.montybanks.it.