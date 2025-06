Cesena, torna sabato 14 giugno la 51esima edizione della Notturna di San Giovanni

La Notturna di San Giovanni torna anche quest’anno con la sua 51esima edizione.

La gara si terrà sabato 14 giugno, con ritrovo fissato per le ore 16 e partenza per le ore 20, e si terrà sia per i competitivi che per chi vuole partecipare anche solo a scopo ludico/motorio. Il percorso è lungo 10,5 km per entrambe le categorie, con la differenza che per i competitivi la partenza e l’arrivo sarà sempre in Piazza della Libertà, mentre per tutti gli altri partecipanti la partenza sarà libera.

Dalla scorsa edizione si propone anche una camminata con guida turistica della lunghezza di 3 km dalle ore 17/ 17.30/ 18/ 18.30 che partono da Piazza della Libertà. Esse si svolgeranno in gruppi di massimo 40 persone.

Sono aperte le preiscrizioni fino a mezzanotte di mercoledì 11 giugno al prezzo di 15 euro. Dopo questa data inizieranno le iscrizioni ufficiali che saranno aperte fino alle 19.45 di sabato 14 giugno al prezzo di 18 euro.

La camminata ludico/motoria costa 3 euro o 5 euro con la maglietta e le camminate con guida turistica costano 6 euro o 8 euro con la maglietta.