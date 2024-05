Cesena, torna “Piazze di Cinema” e si sposta in Piazza Almerici dal 5 al 18 luglio

Dopo Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Stefano Accorsi, quale sarà l’attore o l’attrice protagonista della stagione estiva cesenate? Lavorano alacremente gli uffici comunali della Biblioteca Malatestiana e della Cultura alla definizione della programmazione di Piazze di Cinema 2024, la rassegna cinematografica che porta i protagonisti del grande schermo nel centro storico di Cesena che, per l’occasione, si trasforma in una vera e propria multisala urbana. Nel caso specifico di questa undicesima edizione sarà piazza Almerici, di fronte alla Malatestiana e al palazzo del Ridotto, ad ospitare dal 5 al 18 luglio le serate dedicate al cinema e alle pellicole più emozionanti e bene accolte dalla critica. Ulteriori proiezioni saranno proposte anche all’arena San Biagio di palazzo Guidi.

“Piazze di Cinema” è l’iniziativa organizzata dal Comune di Cesena dedicata alla settima arte, nata nel 2011 con l’intento di portare al centro la visione corale e comunitaria del cinema, registrando una crescita di pubblico esponenziale, in particolare nelle edizioni 2018 e 2019 che hanno segnato record assoluti, arrivando a toccare 11.500 presenze nel 2019. Negli ultimi quattro anni, a causa della pandemia intercorsa nel 2020 e, successivamente dell’alluvione del 2023, la rassegna si è interrotta nella sua forma più completa e “di piazza”, a parte una breve parentesi del 2022 in spazi più raccolti quali l’arena San Biagio e il chiostro di San Francesco. Su queste basi, l’Amministrazione comunale, al fine di valorizzare il patrimonio culturale cittadino, gli spazi urbani del centro e la forte amicizia che lega Cesena al cinema, nell’ambito della programmazione “Che spettacolo l’estate a Cesena” rinnova uno degli appuntamenti più cari ai cesenati e a tutti gli appassionati del grande schermo.

Torna anche Cliciak

Negli stessi giorni inoltre tornerà “Cliciak – Scatti di Cinema”, concorso nazionale per fotografi di scena italiani e stranieri attivi su set di film, documentari, serie tv e cortometraggi, oltre che uno strumento promozionale del lavoro dei fotografi di scena di oggi offrendo visibilità a materiali spesso qualitativamente eccellenti, ma riservati ad un pubblico specialistico. Scopo principale del concorso è implementare la fototeca corrente sul cinema italiano contemporaneo del Comune di Cesena – Centro Cinema Città di Cesena e valorizzare gli archivi storici dei fotografi di scena già presenti. Anche in questo caso, la 26esima edizione della rassegna, dopo aver bandito il concorso e raccolto le foto, è stata sospesa per i fatti legati all’alluvione della primavera del 2023. Per questa ragione il concorso fotografico sarà riproposto in forma doppia con lo scopo di recuperare l’edizione precedente. La mostra sarà allestita negli spazi della Biblioteca Malatestiana e sarà visitabile per l’intera stagione estiva, fino al mese di settembre.