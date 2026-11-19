È tutto pronto per la WIRun Cesena 2026, manifestazione sportiva e solidale che domenica 29 novembre tornerà ad animare la città con una mattinata dedicata allo sport, alla partecipazione e alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è fissato alle ore 9:30, con partenza dal Club Ippodromo. Una corsa-camminata aperta a tutti, senza limiti di età e con diverse possibilità di partecipazione: tre i percorsi previsti, da 8, 10 e 12,30 chilometri, pensati per coinvolgere sia chi ama correre sia chi preferisce trascorrere qualche ora in compagnia camminando.

La WIRun non è soltanto un evento sportivo, ma un’importante occasione per ribadire un messaggio: dire no alla violenza sulle donne e sostenere concretamente le realtà e i progetti impegnati nella tutela e nella promozione dei diritti femminili.

Anche per l’edizione 2026 il ricavato sosterrà il Centro Donna e Antiviolenza di Cesena e il Centro Donna di Cesenatico, realtà a cui quest’anno si aggiunge un nuovo importante beneficiario: il progetto ‘Una stanza per il futuro’ del Liceo Tecnologico Ambientale ‘Garibaldi-Da Vinci’, a conferma della volontà di allargare ulteriormente il valore sociale dell’iniziativa. Tra le novità di questa edizione anche un nuovo percorso, che promette di riservare interessanti sorprese ai partecipanti, con un itinerario che valorizzerà anche alcuni scorci del territorio.