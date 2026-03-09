Cesena, torna la mostra mercato di monete e francobolli

Monete, medaglie e francobolli ancora protagonisti nei padiglioni di Cesena Fiera. Sabato 14 e domenica 15 marzo, infatti, nell’ambito di “C’era una volta”, l’appuntamento mensile dedicato all’antiquariato e al modernariato, si terrà la mostra - mercato incentrata sulla filatelia e sulla numismatica, che arriva alla terza edizione ospitando circa 35 espositori specializzati in monetazione antica e moderna, euro, cartamoneta italiana ed estera, medaglistica e filatelia.

Sarà presente anche il Circolo Filatelico - Numismatico “Ennio Giunchi” di Cesena, prezioso collaboratore della manifestazione, che nel suo stand offrirà un servizio gratuito di valutazione di monete e francobolli.

In contemporanea, nel padiglione centrale ci sarà il ricco mercato di “C’era una volta” con una grande varietà espositiva, dai mobili d’epoca agli oggetti di antiquariato e modernariato, dai complementi d’arredo in stile industriale all’abbigliamento e agli accessori vintage.

Il biglietto d’ingresso è di 4 euro (gratis per under 15 e over 70), acquistabile anche online sul sito https://ceraunavoltantiquariato.com

In entrambi i giorni la fiera è aperta dalle 09.00 alle 18.30