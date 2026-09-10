Cesena, torna la Festa solidale della chiesa avventista: il programma di eventi dal 12 al 14 settembre

Capace di raccogliere ogni anno migliaia di euro da donare alle associazioni del territorio, torna a Cesena la 25esima edizione della Festa solidale, organizzata da Adra davanti al Conad di Case Finali. L’edizione del 2026 supporterà due realtà: Acea Odv, che dal 2005 si dedica alle persone con cerebrolesioni e alle loro famiglie anche tramite il progetto “Movimento danzato”, e la fondazione Opera Don Pippo, che accoglie persone in difficoltà e promuove la pet therapy.

Si parte sabato 12 settembre alle 11 con la presentazione dell’evento, seguita alle 11:30 dalla riflessione spirituale del pastore Mario Di Lione. La serata prosegue alle 20:30 con lo spettacolo comico di Sgabanaza e il “Movimento Danzato” con i ragazzi di Acea. La festa riprende domenica 13 settembre alle 20:30 con Dj Fanta e l’esibizione dei Kissene Folk. L’ultima giornata, lunedì 14 settembre, si avvia alle 19:30 con la polenta degli Alpini, seguita alle 20:30 dallo spettacolo “Cantautori d’incanto”. Ogni pomeriggio dalle 18:30 ci saranno animazione e laboratori. Tutti i giorni saranno attivi il bar dalle 18:30, il ristorante dalle 19:30 e i bomboloni caldi dalle 21:30.