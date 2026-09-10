Cesena, torna la Festa solidale della chiesa avventista: il programma di eventi dal 12 al 14 settembre

Cesena
La presentazione della festa
La presentazione della festa

Capace di raccogliere ogni anno migliaia di euro da donare alle associazioni del territorio, torna a Cesena la 25esima edizione della Festa solidale, organizzata da Adra davanti al Conad di Case Finali. L’edizione del 2026 supporterà due realtà: Acea Odv, che dal 2005 si dedica alle persone con cerebrolesioni e alle loro famiglie anche tramite il progetto “Movimento danzato”, e la fondazione Opera Don Pippo, che accoglie persone in difficoltà e promuove la pet therapy.

Si parte sabato 12 settembre alle 11 con la presentazione dell’evento, seguita alle 11:30 dalla riflessione spirituale del pastore Mario Di Lione. La serata prosegue alle 20:30 con lo spettacolo comico di Sgabanaza e il “Movimento Danzato” con i ragazzi di Acea. La festa riprende domenica 13 settembre alle 20:30 con Dj Fanta e l’esibizione dei Kissene Folk. L’ultima giornata, lunedì 14 settembre, si avvia alle 19:30 con la polenta degli Alpini, seguita alle 20:30 dallo spettacolo “Cantautori d’incanto”. Ogni pomeriggio dalle 18:30 ci saranno animazione e laboratori. Tutti i giorni saranno attivi il bar dalle 18:30, il ristorante dalle 19:30 e i bomboloni caldi dalle 21:30.

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