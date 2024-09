Cesena, torna la festa della parrocchia di Torre del Moro

Venerdì, sabato e domenica torna la festa alla parrocchia di Torre del Moro di Cesena “Maria donna meravigliosa”. Una nuova edizione di appuntamento molto sentito da una comunità attivissima grazie all’energia contagiosa di Don Paolo Foschi. Questa sera alle 20 la messa celebrata dal vescovo Douglas e la consacrazione personale alla Vergine Maria. Venerdì alle 15 la messa con sacramento “Unzione dei malati”. Sabato alle 15 la messa con i volontari della festa, quindi domenica alle 8, alle 10 e alle 11.10 le messe della festa.

Durante la festa saranno presenti inoltre banco pesca parrocchiale, attività e giochi per bambini, occasioni i incontro e gazebo solidali.

Le feste

Come da tradizione, parallelamente si svolgerà la “Sagra dello stinco”, da quest'anno abbinata alla prima “Festa delle seppie”. Stand gastronomici aperti dalle 19. Venerdì alle 21 “Torre's got talent” per tutti, sabato alle 21 spettacolo musicale con Vanis Rebecchi. Domenica alle 20 spettacolo con “I noi 6”.