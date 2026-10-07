Cesena, torna la Festa del Latte tra spettacoli e degustazioni

Per celebrare e mostrare la propria gamma di prodotti, ogni anno la Centrale del latte di Cesena organizza una giornata di convivialità dedicata a tutta la comunità. L’appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre con il ritorno della Festa del Latte, che si terrà nella loro sede di Martorano. A partire dal pomeriggio, con ingresso gratuito, gli spazi della Centrale si trasformeranno in un luogo di incontro, con musica e balli, spettacoli per bambini e degustazioni.

Ad aprire la giornata, alle 14.30 sul palco centrale, sarà l’orchestra “La storia di Romagna” con la pista da ballo, seguita alle 16.30 dai ballerini della scuola “Amici della danza” di Martorano. Grande attenzione sarà riservata alle famiglie: nell’Area Bimbi ci saranno giochi, gonfiabili e truccabimbi, con lo spettacolo di Bimbobell alle 15.30 e la merenda offerta alle 17.30. Dalle 17.40 spazio al Dj set di Radio Studio Delta.

La 19ª Festa del Latte è un’occasione per raccontare il lavoro della Centrale, la tracciabilità dei prodotti e l’impegno sociale, che la scorsa edizione ha permesso di raccogliere 7.500 euro alle associazioni del territorio, tra cui Avis, Ior, e Auser. Durante il pomeriggio si potranno degustare latte, 5 formaggi (incluso lo stracchino senza lattosio), gelato soft alla panna e caramello salato, sorbetti e paste ripiene, con la possibilità di acquistare i prodotti a prezzi speciali.