Cesena, torna la Festa dei motori a San Carlo, tra Ferrari, moto d’epoca e quad anti-alluvione

I motori tornano a rombare il 25 aprile a San Carlo, in un evento festoso ormai tradizionale, che è sempre molto partecipato e amato anche dai bambini, verso cui gli organizzatori hanno un occhio di riguardo. Auto, cicli, moto e kart saranno protagonisti fin dalla prima mattinata, nel Parco del Libro.

Alle 8 romperà il ghiaccio un giro non competitivo in mtb, a cui seguirà alle 9.15 il motoraduno dedicato a Paolo Tordi. Alle 11 ci si potrà lustrare gli occhi con ritrovo di alcune Ferrari portate dal club di Forlimpopoli che riunisce gli appassionati del cavallino rampante. Alle 12.30 si potrà pranzare, con paella e sangria in primo piano ma con tante altre gustose alternative. Nel pomeriggio si terrà una sfilata di moda promossa da “Cheope Boutique” e musica dal vivo con i “Total Peppers”. Un’esposizione di auto e moto d’epoca farà da affascinante sfondo e infine gli stand gastronomici saranno in funzione anche per cena.

Inoltre, a partire dalle 9 di mattina, col contributo di Romagna Iniziative, i bambini potranno prendere confidenza con i kart, grazie a un’iniziativa di avvio alla guida sicura e di educazione stradale.

Tutti sui quad

Nel contesto di questa “Festa dei motori, ci saranno anche “Gli esploratori in quad”, un gruppo di una mezza dozzina di amanti e proprietari di questi piccoli ma inarrestabili veicoli a quattro ruote, che presto si costituirà formalmente in associazione, dedicandosi in particolare al tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Da tre anni Thomas Boschi ha fatto entrare nella propria vita questa passione per i quad, che subito dopo l’alluvione del 16 maggio si è rivelata utilissima per portare beni di prima necessità in zone isolate a Modigliana e poi, per tutto quel mese, in varie località impossibili da raggiungere a causa delle frane. Come aveva già fatto l’anno scorso, dalle 8.30 alle 13, lui e altri metteranno i loro mezzi a disposizione di bambini e adulti, anche se disabili, grazie a specifiche attrezzature che consentono di farci salire in sicurezza tutti quanti.