Cesena, torna la corsa contro la violenza sulle donne: domenica la “Wirun 2023”

A Cesena tutti di corsa per schierarsi contro la violenza sulle donne. Domenica 26 novembre alle 9.30, nell’ambito delle iniziative programmate sul territorio per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, torna Wirun Cesena, l’appuntamento proposto dall’Associazione “Woman in Run Cesena ASD” che da otto anni mette in dialogo sport e solidarietà registrando la partecipazione di circa un migliaio di runner. Provenienti da Cesena, Forlì, Rimini, Ravenna, Pesaro, Terra del Sole, Imola, Riccione, Bologna, Pistoia e Trieste, gli amanti della corsa anche quest’anno si ritroveranno in zona Ippodromo per dare avvio alla corsa non competitiva e camminata per tutti, il cui ricavato è destinato ai Centro Donna dei comuni di Cesena e Cesenatico.

In relazione alla precedente edizione, l’otto marzo scorso, l’Associazione “Woman in Run Cesena ASD” ha consegnato ai Centri donna di Cesena e Cesenatico due assegni di 4 mila euro ciascuno. Con questo contributo i Comuni hanno finanziato i progetti di formazione ed educazione sul tema della parità di genere.

Partenza dal Club Ippodromo

Quest’anno il percorso ha subìto alcune modifiche a causa di alcune interruzioni dovute agli eventi alluvionali di maggio. L’Associazione ha dunque optato per un percorso urbano individuato per mettere in mostra le bellezze storiche del centro storico di Cesena e panorama offerto dal percorso di via delle Scalette, da poco oggetto di un intervento comunale di valorizzazione e ripristino. Tutti i partecipanti all’iniziativa si ritroveranno al Club Ippodromo, dove sarà allestito il village con le postazioni dedicate alle iscrizioni, al ritiro dei pacchi di gara e al ristoro finale. Un’ulteriore novità sarà rappresentata dalle pettorine che ciascun partecipante indosserà rendendosi portavoce di un messaggio contro la violenza contro le donne e sugli stereotipi di genere.

Le iscrizioni

Quest’anno ci si può iscrivere nei diversi punti vendita romagnoli. Cesena: Cycling Center Lab Cesena (via Cerchia di San Giorgio, 129); Living Sport (via Marconi, 327); Equamente cooperativa (via Carbonari, 20); Cesenatico: Agenzia d’Affari Cesenatico (dalle ore 9 alle ore 13 in viale Roma, 56); Forlì: Gimelli Sport (via Vittorio Veneto, 98); Rimini: Living Sport Rimini (via 20 settembre 1870, 134); Ravenna: Selezione Arredamenti srl (via Antica Zecca, 23). Le iscrizioni possono essere presentate anche online collegandosi alla sezione shop del sito dell’organizzazione con Satispay: www.wircesena.it. Le pre iscrizioni si chiuderanno giovedì 23 novembre e ci si potrà poi iscrivere recandosi al Village sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e nella mattinata di domenica dalle ore 08:00 alle ore 09:30.

Le Women in Run

Le Women In Run sono donne che corrono e praticano allenamenti di gruppo insieme ai propri “Angels” per sentirsi in sicurezza anche di sera nei luoghi meno sicuri. “Il branco siamo noi” è il loro motto. “Il nostro obiettivo – spiegano – è affiancarci e sostenere progetti benefici attraverso la raccolta di fondi legati alla difesa e alla tutela dei diritti delle donne”. Il 29 novembre 2015 hanno corso in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne e raccolto su tutto il territorio nazionale più di 11.000 euro a favore del progetto di ActionAid ‘Nei panni dell’altra’ (progetto di educazione nelle scuole primarie e secondarie per l’eliminazione della discriminazione di genere). Il 20 novembre 2016 hanno poi corso a Cesena la WIRun Italy 2016 assieme ad altre 7 città italiane e sostenuto il progetto di ActionAid WeGo! Il 26 novembre 2016 hanno ricevuto il premio nella sezione “Partecipazione” da ActioAid Italia durante la convention Nazionale tenuta al Palazzo della Regione a Milano per il contributo al progetto “Nei panni dell’altra”. Dal 2017 destinano il ricavato degli eventi sportivi ai Centri Donna di Cesena e Cesenatico per i progetti sul territorio finalizzati all’educazione alla parità di genere nelle scuole.