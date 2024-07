Cesena, torna la camminata a Formignano sul sentiero dei minatori

Dopo il tutto esaurito dell’appuntamento di giugno, I Percorsi del Savio ripropone l’experience a Formignano, piccola località nei pressi di Borello, frazione di Cesena. Martedì 30 luglio infatti si potrà partecipare a una nuova escursione a piedi, con l’accompagnamento di una guida, alla scoperta della storia dell’antico villaggio minerario, oggi abbandonato ma un tempo molto importante per l’economia locale. Oggi il Parco naturale Miniere di Formignano è un geo-sito di rilevanza regionale dell’Emilia-Romagna.

Nel corso della visita, organizzata dalla DMC – Destination Management Company dei Percorsi del Savio con lo scopo di offrire a turisti e residenti l’opportunità di conoscere la storia e il paesaggio della Vallata, si percorrerà il sentiero denominato “Il Pensiero dei Minatori”, fortemente voluto dal Consiglio del Quartiere Borello e dagli abitanti della frazione di Formignano, inaugurato lo scorso aprile e dedicato a tutti coloro che hanno contribuito con il proprio lavoro alla vita della miniera. La camminata, di livello facile, si svolgerà lungo il percorso ad anello per una lunghezza di circa 5 chilometri e un dislivello di 150 metri.

Il trekking si concluderà al tramonto e, per chi vorrà, ci sarà anche la possibilità di gustare una apericena presso il Circolo La Miniera.

La partenza è prevista alle ore 19:00, con ritrovo alle ore 18:45 presso Aie di Formignano (via Formignano, 28). Il contributo richiesto per partecipare è di 10 euro a persona per l’escursione. Prenotazione obbligatoria online alla pagina web: bit.ly/trekkingminatore.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio IAT allo 0547 356327 (dal martedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; la domenica dalle 9:00 alle 13:00).