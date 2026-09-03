Cesena, torna la “Bellezza delle parole” dall’8 all’11 ottobre: il programma da Mariangela Gualtieri a Enrico Brizzi

Ore 21 Teatro Bonci (Piazza Mario Guidazzi, 8). GIOCONDITÀ-FRATERNITÀ SOLARE rito sonoro per San Francesco e la sua giocondità di e con Mariangela Gualtieri . Poeta e drammaturga tra le voci più originali della scena italiana, Mariangela Gualtieri porta a Cesena i propri versi che si fanno suono e respiro condivisi con il pubblico.

Ore 11.00 Cinema Eliseo (Viale Carducci, 7) SCELTA con Antonio Vassallo, protagonista di “Negli occhi di Giovanni” di Fabrizio Silei (Il Castoro) in dialogo con Franco Ronconi, referente dell’Associazione Libera Contro le Mafie per la Provincia di Forlì Cesena Il 23 maggio 1992 Antonio Vassallo, giovanissimo fotografo, è tra i primi ad arrivare sul luogo della strage di Capaci, e tra gli ultimi a incrociare lo sguardo di Giovanni Falcone. Il libro racconta la sua storia vera: quella di un ragazzo cresciuto in una terra segnata dalla presenza della mafia, che ha scelto di raccontare quel giorno e di costruire, insieme al Gruppo 88 di Capaci, un percorso di impegno civile e legalità durato decenni.

Ore 18.00 Sala Sozzi (Piazza Almerici, 12) ECCETERA con Veronica Raimo, autrice di “Non scrivere di me (Einaudi) in dialogo con Matteo Cavezzali. S. ha trentacinque anni, fa la cameriera in un bar e non ha mai smesso di aspettare che Dennis May, l’attore e regista che l’ha amata e ferita, torni per offrirle un’altra versione della loro storia. Ha abbandonato il sogno di scrivere, ma legge il mondo con un’intelligenza corrosiva e un’ironia brutale che forse rivela l’esatta collocazione della ferita. Ma ora che Dennis è morto, ora che non c’è più niente da aspettare, può darsi che sia il tempo di smettere di fare la guardia, e tornare con qualcuno a trovare le parole. Un romanzo sull’ossessione amorosa, sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite e sul potere di seduzione del fallimento.

Ore 21.00 Teatro Bonci (Piazza Mario Guidazzi, 8) BUIO con Stefano Nazzi, autore di Profeti del buio (Mondadori) Un viaggio nell’oscurità del controllo mentale attraverso la storia di diciassette sette: dai riti di “purificazione” che nascondevano abusi, ai suicidi collettivi travestiti da rituali, agli omicidi compiuti in nome di un capo che si fa legge assoluta. Nazzi racconta il magnetismo dei “profeti del buio” e il meccanismo che isola gli adepti dalla loro vita precedente, per capire come nasce una setta e come, a volte, se ne può uscire.

Stefano Nazzi è giornalista, si occupa di cronaca per il Post, dove ha ideato e cura i podcast Indagini e Altre indagini. Ha condotto Delitti in famiglia (Rai Due) e Il caso (Rai Tre) ed è narratore della docuserie Nazzi racconta (Sky Crime). Da Mondadori ha pubblicato Il volto del male (2023), Canti di guerra (2024) e Predatori (2025).