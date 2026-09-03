Cesena, torna la “Bellezza delle parole” dall’8 all’11 ottobre: il programma da Mariangela Gualtieri a Enrico Brizzi

A Cesena riecco “La bellezza delle parole”, il festival letterario che da giovedì 8 a domenica 11 ottobre torna per la sua nuova edizione.
Quattro giorni dedicati alla letteratura trasformeranno ancora una volta i luoghi simbolo della città: il Teatro Bonci, il Cinema Eliseo, la Biblioteca Malatestiana e Sala Sozzi diventeranno palcoscenici d’eccezione per le voci di scrittrici e scrittori di rilievo del panorama culturale italiano.
Anche quest’anno il festival propone un percorso costruito “parola per parola”: giocondità per Mariangela Gualtieri; scelta per Antonio Vassallo; eccetera per Veronica Raimo, buio per Stefano Nazzi; universale per Chiara Tagliaferri; leggerezza per Viola Ardone; cura per Concita De Gregorio; costellazione per Vincenzo Latronico; partire per Enrico Brizzi e Nicola Borghesi.