Cesena, torna l’Ironman a Cervia e chiusure della E45: come cambia la viabilità nel fine settimana

Stante la chiusura della E45, il percorso alternativo da Ravenna direzione Roma e viceversa rimane la Via Dismano, percorribile in entrambe le direzioni. L’ingresso in E45 direzione Roma sarà possibile dalla Via Emilia, mentre per chi proviene da Roma l’uscita obbligatoria da Cesena Sud.Per quanto riguarda la Secante, per chi proviene da Rimini uscita obbligatoria n. 5 per poi poter proseguire sulla Via Emilia, mentre per chi deve entrare in Secante provenendo da Forlì in direzione Rimini sarà possibile sempre solo dall’entrata n. 5 (sulla Via Dismano).Si consiglia l’uso dell’A14 già da Cesena Sud per chi deve spostarsi in direzione Forlì, soprattutto per chi proviene da Rimini - con uscita secante n. 3Per maggiori informazioni su orari, strade chiuse e percorsi alternativi, o per segnalare particolari esigenze, si può inviare una mail a 811@comune.cesena.fc.it oppure si può chiamare la Polizia Locale al numero 0547 354811.