Cesena, torna l’Ironman a Cervia e chiusure della E45: come cambia la viabilità nel fine settimana

Da oggi, giovedì 18, a domenica 21 settembre torna a Cervia un lungo fine settimana dedicato allo sport, con il circuito americano di triathlon più noto al mondo. Primo appuntamento in calendario è la tradizionale Parata delle Nazioni. L’evento clou tuttavia è in programma per sabato 20 settembre quando in Romagna tornerà l’Ironman Italy, l’unica gara italiana di lunga distanza, a cui si aggiungono, per la giornata di domenica 21 settembre le altre due gare di triathlon: la 70.3 (di media distanza) e la 5150 (percorso olimpico), in programma domenica 21 settembre 2025.

Nello specifico, per la giornata di sabato 20 settembre si prevede la chiusura della E45, da Ravenna fino al raccordo con via Emilia – Torre del Moro dalle ore 05:00, in entrambe le direzioni. Dalle ore 07:30 è prevista la chiusura della secante, dall’innesto della E45 fino all’intersezione con via San Cristoforo, in entrambi i sensi di marcia. Uscita obbligatoria n. 5 su via Dismano. Sarà invece chiuso al traffico l’ingresso n. 4 dalla rotonda Secante in direzione Forlì. In relazione alle strade urbane ed extraurbane interessate dal percorso si comunica che dalle ore 08:00 sarà chiusa la via San Cristoforo fino a Santa Maria Nuova. La viabilità nelle strade elencate sarà ripristinata a fine gara, alle ore 19:00.

Nella giornata di domenica 21 settembre i tratti stradali chiusi al traffico saranno gli stessi del giorno prima, ma cambieranno gli orari. La E45 sarà chiusa dalle ore 09:30, mentre la Secante e la via San Cristoforo dalle ore 11:30. La riapertura è prevista intorno alle ore 18:00.