Cesena
  • 18 settembre 2025
Cesena, torna l’Ironman a Cervia e chiusure della E45: come cambia la viabilità nel fine settimana

Da oggi, giovedì 18, a domenica 21 settembre torna a Cervia un lungo fine settimana dedicato allo sport, con il circuito americano di triathlon più noto al mondo. Primo appuntamento in calendario è la tradizionale Parata delle Nazioni. L’evento clou tuttavia è in programma per sabato 20 settembre quando in Romagna tornerà l’Ironman Italy, l’unica gara italiana di lunga distanza, a cui si aggiungono, per la giornata di domenica 21 settembre le altre due gare di triathlon: la 70.3 (di media distanza) e la 5150 (percorso olimpico), in programma domenica 21 settembre 2025.

Per consentire un pieno e sicuro svolgimento delle attività sportive previste, la viabilità subirà delle temporanee modifiche anche in relazione al territorio comunale di Cesena.

E 45 chiusa sabato 20 e domenica 21

Nello specifico, per la giornata di sabato 20 settembre si prevede la chiusura della E45, da Ravenna fino al raccordo con via Emilia – Torre del Moro dalle ore 05:00, in entrambe le direzioni. Dalle ore 07:30 è prevista la chiusura della secante, dall’innesto della E45 fino all’intersezione con via San Cristoforo, in entrambi i sensi di marcia. Uscita obbligatoria n. 5 su via Dismano. Sarà invece chiuso al traffico l’ingresso n. 4 dalla rotonda Secante in direzione Forlì. In relazione alle strade urbane ed extraurbane interessate dal percorso si comunica che dalle ore 08:00 sarà chiusa la via San Cristoforo fino a Santa Maria Nuova. La viabilità nelle strade elencate sarà ripristinata a fine gara, alle ore 19:00.

Nella giornata di domenica 21 settembre i tratti stradali chiusi al traffico saranno gli stessi del giorno prima, ma cambieranno gli orari. La E45 sarà chiusa dalle ore 09:30, mentre la Secante e la via San Cristoforo dalle ore 11:30. La riapertura è prevista intorno alle ore 18:00.

Percorsi alternativi

Stante la chiusura della E45, il percorso alternativo da Ravenna direzione Roma e viceversa rimane la Via Dismano, percorribile in entrambe le direzioni. L’ingresso in E45 direzione Roma sarà possibile dalla Via Emilia, mentre per chi proviene da Roma l’uscita obbligatoria da Cesena Sud.

Per quanto riguarda la Secante, per chi proviene da Rimini uscita obbligatoria n. 5 per poi poter proseguire sulla Via Emilia, mentre per chi deve entrare in Secante provenendo da Forlì in direzione Rimini sarà possibile sempre solo dall’entrata n. 5 (sulla Via Dismano).

Si consiglia l’uso dell’A14 già da Cesena Sud per chi deve spostarsi in direzione Forlì, soprattutto per chi proviene da Rimini - con uscita secante n. 3

Per maggiori informazioni su orari, strade chiuse e percorsi alternativi, o per segnalare particolari esigenze, si può inviare una mail a 811@comune.cesena.fc.it oppure si può chiamare la Polizia Locale al numero 0547 354811.

