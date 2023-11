Cesena, torna l’incubo chiodi in via San Cristoforo

Torna il pericoloso incubo dei chiodi sparsi sulla carreggiata di via San Cristoforo. Da un paio di giorni sono ricominciate diverse segnalazioni di gomme forate da chi percorre quella strada. Non è la prima volta, anzi sono episodi che si ripetono periodicamente da anni. Nel 2020 il gruppo di controllo di vicinato ha iniziato a monitorare il problema e a segnalarlo alla polizia locale, sollecitando controlli per individuare, punire e provare a fermare l’autore di queste azioni irresponsabili. Azioni che oltre a causare danni materiali, facendo perdere tempo e soldi a chi viene colpito, può diventare un rischio per la sicurezza stradale e l’incolumità. Per la verità, in risposta a chi sollecita l’installazione di telecamere, c’è chi sostiene che le autorità competenti conoscerebbero già chi è il seminatore di chiodi, ma che sarebbe difficile fermarlo, in quanto soffrirebbe di disturbi psichici. Se fosse così, cadrebbe il sospetto, piuttosto diffuso, che i chiodi vengano gettati sull’asfalto da qualcuno infastidito dal traffico intenso che c’è in via San Cristoforo.

Quel che è certo è che i residenti e chi circola abitualmente lungo quell’asse stradale sono esasperati da questi episodi che vanno a ondate. Se ne sono contate ormai una decina. Prima degli ultimi episodi ce n’era stato uno particolarmente eclatante durante le festività natalizie dell’anno passato, quando un automobilista, in meno di due mesi, aveva dovuto fare riparare quattro ruote bucate mentre transitava in via San Cristoforo.