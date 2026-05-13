Cesena, torna il Mercatissimo di Sant’Egidio

Si terrà nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio l’edizione primaverile del Mercatissimo dell’usato nel cortile sul retro della parrocchia di Sant’Egidio di Cesena.

Nei banchi allestiti dai volontari si potrà trovare a poco prezzo tanto abbigliamento primavera-estate per adulti e bambini, borse, scarpe e accessori, biancheria per la casa, quadri, libri, bigiotteria, mobilio e piccoli elettrodomestici, giocattoli e vasellame per la casa. Tra gli oggetti di interesse, un paiolo e uno scaldino di rame. Tutto il ricavato andrà a favore delle attività caritative ed educative della parrocchia di Sant’Egidio.

Il Mercatissimo apre alle 8.30 di sabato 16 maggio e prosegue con orario continuato fino alle 18.30. Stesso orario per domenica 17 maggio.

Per info: 348 0385699, 340 2586102.