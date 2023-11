Cesena, torna il Mercatino di Natale in Corso Sozzi

Come ogni anno, nel periodo natalizio, torna l’appuntamento con il Mercatino di Natale dell’associazione Orizzonti OdV. L’associazione invita la cittadinanza a visitare il mercatino ed acquistare i regali di Natale. Si tratta di prodotti realizzati a mano da volontarie esperte (prodotti a maglia, a uncinetto o dipinti manualmente ecc.) oltre a vari presepi, ceramiche di Faenza, prodotti etnici e tanti addobbi natalizi. Quest'anno il ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno di una scuola per bambini in Terra Santa, Medicina Solidaria in Venezuela, Bambini e ragazzi di strada in Camerun. Il mercatino è aperto tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 dal 18 novembre fino al 24 dicembre a Cesena in Corso Sozzi 39 - Palazzo Ghini