Non è Natale senza il Galà Musicale Natalizio dei Club Service di Cesena. Si rinnova la tradizione che da quindici anni vede i sodalizi cesenati, le aziende sostenitrici e la cittadinanza al fianco dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” IRST IRCCS. Un appuntamento che rappresenta perfettamente il valore dell’essere “Uniti nella cura”, una sinergia tra territorio e chi si occupa di ricerca e cura dei tumori che ha permesso di raccogliere e devolvere oltre 240mila euro alla causa oncologica, confermandosi un unicum nel panorama della solidarietà.
Il XV Galà si terrà sabato 5 dicembre, alle 20.30 nella cornice del Teatro “Bonci”. Sul palco, in una serata condotta da Cristina Zani, si esibiranno i musicisti della Maderna-Lettimi Wind Orchestra, la Corale Polifonica Alio Modo Canticum e il corpo di ballo di Faenz’a Danza, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello artistico.