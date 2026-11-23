Non è Natale senza il Galà Musicale Natalizio dei Club Service di Cesena. Si rinnova la tradizione che da quindici anni vede i sodalizi cesenati, le aziende sostenitrici e la cittadinanza al fianco dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” IRST IRCCS. Un appuntamento che rappresenta perfettamente il valore dell’essere “Uniti nella cura”, una sinergia tra territorio e chi si occupa di ricerca e cura dei tumori che ha permesso di raccogliere e devolvere oltre 240mila euro alla causa oncologica, confermandosi un unicum nel panorama della solidarietà. Il XV Galà si terrà sabato 5 dicembre, alle 20.30 nella cornice del Teatro “Bonci”. Sul palco, in una serata condotta da Cristina Zani, si esibiranno i musicisti della Maderna-Lettimi Wind Orchestra, la Corale Polifonica Alio Modo Canticum e il corpo di ballo di Faenz’a Danza, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello artistico.

La beneficenza

Se l’edizione passata aveva sostenuto gli studi sui modelli preclinici per il tumore al pancreas, quest’anno i fondi raccolti saranno interamente destinati allo Studio B114, un progetto traslazionale dedicato al carcinoma mammario. Il tumore al seno rappresenta la neoplasia più frequentemente diagnosticata nelle donne e la gestione della malattia e di eventuali recidive o metastasi richiede strategie terapeutiche e diagnostiche in costante aggiornamento per rendere le cure sempre più personalizzate. Il progetto è coordinato dalla dottoressa Michela Palleschi, oncologa dell’equipe di tumori femminili IRST. Lo studio si pone l’obiettivo di individuare nuovi biomarcatori capaci di chiarire i meccanismi alla base dell’evoluzione del tumore e della resistenza ai trattamenti identificando le alterazioni genomiche e le proteine associate alla progressione della malattia, approfondendo inoltre l’eventuale ruolo dei fattori ereditari. La ricerca metterà in relazione le caratteristiche genetiche e molecolari, rilevabili tramite l’analisi di sangue e tessuti, con le informazioni cliniche delle pazienti. Un elemento di forte innovazione del progetto risiede nell’integrazione di queste analisi biologiche con tecniche avanzate di diagnostica per immagini, come la PET/TC e la Risonanza Magnetica Whole Body, per prevedere la risposta ai trattamenti, con particolare attenzione alle pazienti con carcinoma mammario oligometastatico.

Gioco di squadra