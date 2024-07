Cesena, torna il Festival del clarinetto al Palazzo del Ridotto

ClarinettoMania 2024 Special Edition celebra i 25 anni di attività dell’Accademia Italiana del Clarinetto e lo fa, dal 24 al 28 luglio, all’insegna della buona musica di qualità proposta in uno dei luoghi cittadini della cultura e dell’intrattenimento: il palazzo del Ridotto (piazza Almerici).

“La musica – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – è una delle eccellenze della nostra città storicamente caratterizzata da un panorama culturale molto vivo. Cesena inoltre è arricchita anche dalla formazione musicale rappresentata dallo storico Istituto ‘Corelli’ e dal Conservatorio, fiore all’occhiello del territorio. A questo inoltre si sommano le realtà private e amatoriali. All’interno di questo contesto di grande valore si inserisce ‘Clarinettomania’ che mette al centro il clarinetto, vera star del mondo della musica, strumento molto eclettico che dalla musica classica arriva alla folk. È bello poter contare di professionalità che se ne occupano in città con capacità e conoscenza ed è per questa ragione che sosteniamo questa iniziativa con molta convinzione”.

“Questo è un anno particolare – ricorda il Presidente dell’Accademia italiana di clarinetto Piero Vincenti – perché l’Accademia celebra un quarto di secolo. Come spesso accade queste iniziative nascono come una scommessa e la mia idea di dare vita a questa associazione è nata con il pensiero di potere offrire ai giovani una proposta che non ero riuscito ad avere da studente. Dopo venticinque anni questa offerta è diventata una proposta decisamente seria, importante e partecipata a livello internazionale grazie al sostegno dei più grandi clarinettisti italiani, di tutti i livelli e spessori”.

Fulcro principale del Festival – partecipato da artisti che arriveranno da Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Germania, Svizzera, Kosovo, e naturalmente da tutta Italia – è la stagione concertistica di ClarinettoMania che nel corso della settimana di luglio si svilupperà a Cesena. L’obiettivo è anche quello di valorizzare i luoghi in cui i concerti andranno in scena proponendo all’ascoltatore un prodotto artistico di livello assoluto e indiscusso grazie alla partecipazione di artisti dal prestigio internazionale. La direzione artistica è affidata al Maestro Piero Vincenti, docente di clarinetto e già Direttore del Conservatorio Maderna-Lettimi diCesena-Rimini, concertista di fama internazionale e già direttore artistico del ClarinetFest di Assisi nel 2013 e dei due Festival Europei del Clarinetto del 2016 e 2019.

Il programma della 5° edizione

Concerti serali presso la sala Sozzi del palazzo del Ridotto alle ore 21:15:

Mercoledì 24 luglio un omaggio al grande jazzista emiliano Henghel Gualdi, di cui ricorrono i cent’anni della nascita, del quale ricorre il centenario della nascita, protagonista Corrado Giuffredi, 1° clarinetto Orchestra dellaSvizzera Italiana supportato dall’Italian Clarinet Consort diretto da PieroVincenti.

Giovedì 25 luglio, Luca Milani, 1° clarinetto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e due importanti clarinettiste Barbara Borowicz e Vanessa Scarano saranno accompagnati dall’Italian Clarinet Consort diretto da Angelo Semeraro (vicepresidente dell’Accademia italiana del clarinetto).

Venerdì 26 luglio, una serata dedicata al jazz con Mauro Negri uno dei grandi jazzisti italiani, il clarinettista americano John Cipolla per 35 anni componente dell’Orchestra di Radio City di New York, protagonista dei musical di Broadway e Sauro Berti clarinetto basso del Teatro dell’Opera di Roma;

Sabato 27 luglio guest star Wenzel Fuchs 1° clarinetto dei leggendari Berliner Philarmoniker, Giampietro Giumento docente al Conservatorio di Napoli accompagnati dal Quartetto d’Archi Tzigane, una formazione di professori d’orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

Ingresso unico 5 euro - www.liveticket.it/clarinettomania

Info e prenotazioni: segreteria@accademiaitalianaclarinetto.com | whatsapp 348.6446036 | www.clarinettomania.it