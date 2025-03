Cesena, torna il Donacibo dal 24 al 29 marzo

A Cesena torna nelle scuole la settimana del Donacibo dal 24 al 29 marzo, giunta alla ventesima edizione. Un’occasione unica per porre maggiore attenzione alle persone più vulnerabili riempiendo le loro tavole di sorrisi e speranza. 88 gli istituti aderenti con 21.153 studenti coinvolti, un 10% in più rispetto al 2024. Il progetto, promosso dal Banco di solidarietà Cesena, è attivo nelle scuole dal 10 marzo, con i volontari in azione tra le classi per sensibilizzare studenti e docenti. Al Liceo Monti sono proprio alcuni ragazzi dell’istituto a muoversi in autonomia, volontari che già ben conoscono la realtà del banco di solidarietà.