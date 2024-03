Cesena, torna il bike sharing con bici elettriche e monopattini

La micromobilità torna protagonista nella città di Cesena. Nelle prossime settimane infatti sul territorio comunale torneranno ad essere operative in sharing le flotte composte da monopattini (200) e biciclette a pedalata assistita (150 e-bike) messe disposizione dal nuovo operatore selezionato dall’Amministrazione comunale di Cesena nell’ambito del bando pubblico promosso a novembre 2023. Si tratta di Ridemovi, azienda italiana leader nella micromobilità che si sta espandendo in tutta Europa con l’obiettivo di portare la mobilità sostenibile oltre i confini europei. L’operatore, con sede a Milano, inoltre è presente nelle principali città italiane (Firenze, Venezia Mestre, Padova, Torino, Milano, Lignano Sabbiadoro, Santa Margherita Ligure) e in Emilia-Romagna (Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Imola).

Trova, scansiona e parcheggia

A questo proposito, in riferimento ai due anni di gestione del servizio da parte di Ridemovi (rinnovabili ulteriormente di uno), gli uffici comunali della Mobilità, d’intesa con il nuovo gestore del servizio, individueranno le aree dedicate dove poter parcheggiare questi mezzi. In modo particolare si tratta dei parcheggi scambiatori, della zona Stazione, dell’area del Campus universitario e di altri luoghi particolarmente fruiti sette giorni su sette da studenti, lavoratori, pendolari e turisti. Per utilizzare i mezzi è possibile usufruire dei diversi abbonamenti, pensati per le diverse esigenze, elencati in dettaglio sulla App o al prezzo di un euro allo sblocco e di 0,25 euro al minuto, sia per i monopattini che per le e-bike. Verranno proposti abbonamenti molto vantaggiosi e promozioni durante l’anno. L’App, grazie al riconoscimento tramite GPS, indica su una mappa sia la posizione dei mezzi disponibili sia le postazioni di prelievo e parcheggio.

Il bike-sharing rappresenta la soluzione ideale per i percorsi medio-brevi, dando grande impulso alla cosiddetta “intermodalità” e offrendo al pubblico un servizio pratico e veloce, in linea con le esigenze di spostamento delle persone in area urbana. Le biciclette sono equipaggiate di Gps, tessera sim e un lucchetto intelligente brevettato che viene sbloccato/bloccato tramite l’app di Ridemovi. Al fine di evitare furti e danni, il 100% dei componenti di Ridemovi non possono essere utilizzati su altre biciclette, ed è integrato un sistema GPS in grado di tracciare sempre la posizione del mezzo. L’utente, attraverso l’app, può segnalare anche eventuali guasti e malfunzionamenti, riportando il numero identificativo della bici e la descrizione del problema (con massimo 140 caratteri).