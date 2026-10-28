Cesena, torna “Gamics” e parlerà con le voci di Spider Man, Dune e Wonka

Una fiera senza regole. Dove l’unico limite è la fantasia. Anche quest’anno torna nei padiglioni di Cesena Fiere uno degli eventi espositivi più attesi e partecipati da bimbi, ragazzi e adulti. È “Gamics Cesena”, la fiera del fumetto, del gioco e della cultura Pop. Si svolgerà sabato 21 e domenica 22 novembre e aprirà le porte ai tanti appassionati di fumetti; cartoni animati e videogames. Tutto in 16 mila metri quadrati di puro divertimento tra racconti degli autori più famosi; aree gioco; show musicali, come la grande novità rappresentata dalla K-Pop coreana, oltre agli immancabili D’Avena e Vanni; altre variegate forme d’intrattenimento che richiamano il mondo del gaming, dei Manga e delle Anime giapponesi.