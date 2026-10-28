Cesena, torna “Gamics” e parlerà con le voci di Spider Man, Dune e Wonka

Una fiera senza regole. Dove l’unico limite è la fantasia. Anche quest’anno torna nei padiglioni di Cesena Fiere uno degli eventi espositivi più attesi e partecipati da bimbi, ragazzi e adulti. È “Gamics Cesena”, la fiera del fumetto, del gioco e della cultura Pop. Si svolgerà sabato 21 e domenica 22 novembre e aprirà le porte ai tanti appassionati di fumetti; cartoni animati e videogames. Tutto in 16 mila metri quadrati di puro divertimento tra racconti degli autori più famosi; aree gioco; show musicali, come la grande novità rappresentata dalla K-Pop coreana, oltre agli immancabili D’Avena e Vanni; altre variegate forme d’intrattenimento che richiamano il mondo del gaming, dei Manga e delle Anime giapponesi.

Il portale verso il “multiverso Nerd”. Cresciuto negli anni sia in termini di espositori, ospiti e visitatori, “Gamics Cesena” si è ormai affermato come il viatico verso il nuovo panorama del mondo del Pop. Dove amanti dei fumetti e dei cartoni animati potranno trovare di tutto: dai manga classici e più recenti; gadget esclusivi; action figure; poster e abiti a tema cartoon. I gamers più infervorati potranno perdersi in un mare di videogiochi new age e in un’area retrogaming con 100 console vintage come Atari, Nitendo, Magdrive fino alle classiche PlayStation e Xbox. Più altrettanti cabinati arcade tipici delle sale giochi anni Ottanta e Novanta.

E poi ancora: modellismo; stampe 3D per elementi scenici Diorami. Confermatissime le postazioni per i giochi di tavolo e di ruolo.

Come da tradizione, “Gamics Cesena” offrirà anche l’opportunità di incontrare alcune tra le personalità di spicco di questo mondo. Orami quasi padroni di casa, ad allietare e coinvolgere i visitatori ci saranno anche nell’edizione 2026 due delle voci più familiari nel panorama della musica legata ai cartoni animati: Giorgio Vanni, autore e interprete delle sigle di “Pokémon”, “Dragon Ball”, “Detective Conan”, “Yu-Gi-Oh!” e Cristina D’Avena che si esibirà con le sue hit più celebri: da “Holly e Benji” a “Mila e Shiro”, fino a “Sailor Moon” e tante altre.

Special guests di quest’anno saranno due doppiatori di fama internazionale che hanno prestato la voce ad alcuni dei personaggi Marvel più iconici. Si tratta di Marco Vivio, classe 1978, voce di Tobey Maguire, primo Peter Parker nella trilogia di Spider-Man, ma anche di Steve Rogers, alias Captain America, e il 31enne Alex Polidori, voce di Tom Holland, erede di Maguire nei costumi dell’Uomo Ragno e di Timothée Chalamet in film come “Dune”, “Wonka” e “Chiamami col tuo nome”.