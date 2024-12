Cesena, torna “Effervescienza”: un ciclo di incontri scientifici dal 12 al 14 dicembre

Torna a Cesena, da giovedì 12 a sabato 14 dicembre, “Effervescienza” la terza edizione della rassegna che porta esperimenti scientifici e laboratori alla Biblioteca Malatestiana di Cesena e nelle Biblioteche Hub Con.te.sto di Borello e Sant’Egidio, organizzato da Comune di Cesena e Biblioteca Malatestiana di Cesena.

Giovedì 12 dicembre la rassegna sarà introdotta da un appuntamento riservato al mondo della scuola che si terrà alle ore 9:30 e alle ore 10:45 alla Biblioteca Malatestiana Ragazzi. Si tratta di “Cambiamenti Climatici ed energie alternative”, un incontro a cura di Leo Scienza per parlare del futuro del pianeta: dei combustibili fossili, dell’effetto serra, del riscaldamento globale e di fonti sostenibili. L’appuntamento sarà replicato anche il giorno seguente alla biblioteca Hub Con.te.sto di Sant’Egidio (via Cervese, 1280) alle ore 09:30 e 10:45.

Sempre alla Biblioteca Malatestiana Ragazzi, alle ore 16:00 e alle ore 18:30, Leo Scienza proporrà esperimenti spettacolari, scoperte mirabolanti, giochi e gag esilaranti con “Che spettacolo la scienza”, un’animazione che interesserà gli spazi della biblioteca. Appuntamento a ingresso libero e gratuito.

Venerdì 13 dicembre negli spazi della biblioteca dell’hub di Sant’Egidio, alle ore 9:30 e alle 10:45 ospiterà l’evento riservato alle scuole “4 passi nella chimica”, un incontro per spaziare dagli atomi alle molecole, dai passaggi di stato alle incredibili reazioni: alla scoperta della materia e delle sue meraviglie, a cura di Leo Scienza.

Sabato 14 dicembre alla biblioteca Con.te.sto di Borello (piazza San Pietro in Solfrino 465), alle 9:30 e alle 10:45, per le scuole, “Welcome Wireless!”, è previsto un laboratorio, per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, per far vivere ai ragazzi e alle ragazze le esperienze del giovane Marconi: la scoperta dell’elettricità e delle onde, l’abbandono dei cavi e il sogno di un mondo wireless. Appuntamento realizzato in collaborazione con la Fondazione Guglielmo Marconi, a cura di Tecnoscienza

Alle ore 16:00, alla Biblioteca Malatestiana Ragazzi si terrà la presentazione del libro di Devis Bellucci “Perché la forchetta non sa di niente? E altre domande” (ed. Rizzoli), un viaggio nella scienza per dare un perché a ciò che accade a partire dal quotidiano. Alla stessa ora ma nella Sala Proiezioni Biblioteca Malatestiana, chiude la rassegna la “Maratona Ritorno al Futuro”: i tre film che compongono la trilogia saranno proiettati di seguito, il primo alle ore 16:00, il secondo alle 18:30 e il terzo alle ore 21.

Ingresso libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza massima della sala.