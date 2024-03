Cesena: torna da oggi il Bibbia Festival

Da oggi, Venerdì Santo, fino a sabato 18 maggio la Chiesa cristiana Avventista organizza a Cesena la nona edizione del “Bibbia Festival”.

Letture della Bibbia

Che, come da tradizione, sarà inaugurato dalla lettura continuativa del Nuovo testamento, prevista per questa sera dalle 20 in piazza Giovanni Paolo II. Un momento di incontro tra i cristiani delle diverse confessioni religiose, ma non solo. La lettura, che durerà tutta la notte concludendosi nel pomeriggio di domani, verrà partecipata anche dal movimento adulti scout cattolici, dall’ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e dai volontari della casa di riposo “Casa Mia” di Forlì. A dare il via alla lettura, anche la partecipazione del sindaco Enzo Lattuca che leggerà qualche passaggio del Vangelo di Matteo.

Il tema della pace

Tema ricorrente durante gli appuntamenti di questa edizione del festival sarà quello della pace. «Cercando di non essere scontati né retorici», spiega il pastore Roberto Iannò. Per questo se ne approfondiranno diversi aspetti, partendo dal tema della non violenza, dalle questioni di violenza di genere fino alla conflittualità in famiglia. Ma anche di pace come benessere economico privato, all’interno dei nuclei familiari, e pubblico a livello internazionale.

Gli incontri

A questi aspetti saranno dedicati gli incontri a partire da sabato 13 aprile, sempre alla chiesa avventista di via Gadda 300, con il pastore Giuseppe Cupertino, il pastore Lucio Altin counselor familiare, il pastore Paolo Benini e Angelo Currò, di “Porte aperte in Italia” l’associazione impegnata annualmente nella redazione del report sui cristiani perseguitati nel mondo. Sabato 4 maggio si parlerà di non violenza e di obiezione di coscienza all’interno dei conflitti, a seguire alle ore 16 la proiezione del film di Mel Gibson “Hacksaw Ridge” dedicato al militare e obiettore di coscienza Desmond Doss, uno tra i pochissimi dell’esercito statunitense. Sabato 11 maggio invece la chiesa si occuperà di analizzare un’altra delle questioni più calde nel contesto internazionale, quella delle guerre di religione, e lo farà con il professore Davide Romano, direttore della facoltà Avventista di Teologia di Firenze.

La musica

A intermezzare gli appuntamenti saranno anche due momenti di musica, sabato 6 aprile alle 16 ai giardini pubblici di Cesena con “God on the road”; e venerdì 17 maggio alla chiesa avventista con i “Cori in coro” la rassegna musicale delle comunità cristiane della città.

La mostra

Da ieri, inoltre, al piano terra di Palazzo Ghini in corso Sozzi 39 è aperta “Bibbia Expo” la mostra itinerante che racconta alcuni dei momenti di maggiore valenza per il mondo cristiano attraverso rappresentazioni materiali di episodi centrali della cultura biblica.

Lo streaming

Tutti gli appuntamenti del Bibbia Festival saranno comunque trasmessi anche in streaming per agevolare tutti i fedeli che non potranno parteciparvi in prima persona. Sarà sufficiente accedere al sito www.hopemedia.it/diretta-cesena.