Cesena, torna “Cantine all’Aperto” il 12 giugno al Parco Fornace Marzocchi

Dopo il successo delle prime due edizioni, venerdì 12 giugno torna al Parco Fornace Marzocchi “Cantine all’Aperto”, l’evento promosso da Incanto e Ais Romagna con il patrocinio del Comune di Cesena, dedicato alle eccellenze vitivinicole del territorio romagnolo e ai progetti di inclusione sociale. Dalle ore 19 alle 23 il parco adiacente a Incanto si trasformerà in un grande percorso di degustazione all’aria aperta, con banchi d’assaggio, produttori, musica e momenti di incontro pensati per valorizzare il legame tra vino, cultura e comunità.
Nata nel 2024 come iniziativa dedicata alla promozione delle cantine romagnole e alla raccolta fondi per il progetto “Sommelier Astemio”, la manifestazione è cresciuta rapidamente fino a diventare uno degli appuntamenti più partecipati dell’inizio estate cesenate. L’edizione 2026 rappresenta un ulteriore passo avanti, con un numero ancora più ampio di produttori coinvolti e nuove realtà presenti anche nel mondo del gin artigianale e dell’olio extravergine.