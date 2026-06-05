Cesena, torna “Cantine all’Aperto” il 12 giugno al Parco Fornace Marzocchi

Dopo il successo delle prime due edizioni, venerdì 12 giugno torna al Parco Fornace Marzocchi “Cantine all’Aperto”, l’evento promosso da Incanto e Ais Romagna con il patrocinio del Comune di Cesena, dedicato alle eccellenze vitivinicole del territorio romagnolo e ai progetti di inclusione sociale. Dalle ore 19 alle 23 il parco adiacente a Incanto si trasformerà in un grande percorso di degustazione all’aria aperta, con banchi d’assaggio, produttori, musica e momenti di incontro pensati per valorizzare il legame tra vino, cultura e comunità. Nata nel 2024 come iniziativa dedicata alla promozione delle cantine romagnole e alla raccolta fondi per il progetto “Sommelier Astemio”, la manifestazione è cresciuta rapidamente fino a diventare uno degli appuntamenti più partecipati dell’inizio estate cesenate. L’edizione 2026 rappresenta un ulteriore passo avanti, con un numero ancora più ampio di produttori coinvolti e nuove realtà presenti anche nel mondo del gin artigianale e dell’olio extravergine.

Il progetto solidale

Anche quest’anno la manifestazione manterrà il proprio obiettivo solidale. Dopo la donazione di 1.500 euro realizzata nel 2025 a favore di ACeA ODV – Associazione Cerebrolesioni Acquisite di Cesena, il ricavato dell’edizione 2026 sarà devoluto a Fra Giardino APS. L’associazione cesenate promuove percorsi di inclusione sociale e lavorativa rivolti a persone con fragilità e disabilità attraverso attività agricole e produzioni biologiche. I fondi raccolti durante la serata contribuiranno alla realizzazione di una serra destinata alle attività dell’associazione, permettendo di dare continuità ai progetti durante tutto l’anno e offrendo nuove opportunità di crescita, autonomia e partecipazione. Tra i protagonisti della serata ci saranno ancora una volta i ragazzi del progetto “Sommelier Astemio”, percorso formativo nato proprio grazie ai fondi raccolti durante la prima edizione di Cantine all’Aperto. Affiancati dai sommelier AIS e dai produttori presenti, i giovani partecipanti saranno coinvolti nel servizio ai banchi d’assaggio, vivendo un’esperienza concreta di formazione e inclusione all’interno di una manifestazione aperta alla città.

Le cantine protagoniste

Saranno presenti oltre quaranta realtà del territorio tra cantine, produttori artigianali e aziende agricole: Ca’ di Camilla, Ca’ di Sopra, Camilla Davi, Cantina di Cesena, Castello di Monte Sasso, Ronchi di Castelluccio, Celli, Collefondo, Costa Archi, Tenuta De’ Stefenelli, Domini Glicine, Fattoria Zerbina, Ferrucci Stefano, Fondo San Giuseppe, Giovanna Madonia, I Filarini, La Castellana, Marta Valpiani, Menta e Rosmarino, Podere dell’Angelo, Podere La Grotta, Podere Palazzo, Podere Vertaglia, Poggio della Dogana, Tenuta Santa Lucia Biodinamica, Santodeno, Stefano Berti, Amaracmand, Tenute Bacana, Tenuta Casali, Tenuta La Viola, Tenuta Mara, Tenuta Neri, Tenuta Piccolo Brunelli, Tenuta Uccellina, Terre di Brisighella, Trerè, Villa Trentola, Villa Venti, Vini Mongiusti e Zavalloni Stefano. Accanto alle cantine saranno presenti anche realtà dedicate al mondo del gin artigianale e dell’olio extravergine, tra cui Gin Alba 87, Gin Falterona, Gin Nobiliegoisti, Gin Pianello Modigliana e Gin Tuono.

Musica e atmosfera

La serata sarà accompagnata da musica live con la partecipazione della Retro Marching Band, che animerà il Parco Fornace Marzocchi con il proprio repertorio itinerante e coinvolgente, contribuendo a creare un’atmosfera conviviale e informale pensata per vivere il vino all’aria aperta, immersi nel verde e nella bellezza del parco.

Info e prezzi