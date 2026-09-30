Cesena, torna Agorà Festival dal 6 all’8 novembre: il programma

“Autorità e fiducia” è il tema della seconda edizione di Agorà Festival in programma a Cesena da venerdì 6 a domenica 8 novembre. Tra gli ospiti del Festival organizzato insieme alla Casa Editrice Laterza si segnalano Vittorio Lingiardi, Stefano Mancuso, Michela Marzano, Carlo Greppi, Luciano Canfora, Massimo Montanari, Chiara Saraceno, Franco Lorenzoni, Giada Messetti, Francesco Remoti, Franco Gabrielli, Silvia Bencivelli, Massimo Gaggi, Vera Gheno, Alberto Mario Banti, Maurizio Viroli, Nadia Urbinati.