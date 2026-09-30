Cesena, torna Agorà Festival dal 6 all’8 novembre: il programma

“Autorità e fiducia” è il tema della seconda edizione di Agorà Festival in programma a Cesena da venerdì 6 a domenica 8 novembre. Tra gli ospiti del Festival organizzato insieme alla Casa Editrice Laterza si segnalano Vittorio Lingiardi, Stefano Mancuso, Michela Marzano, Carlo Greppi, Luciano Canfora, Massimo Montanari, Chiara Saraceno, Franco Lorenzoni, Giada Messetti, Francesco Remoti, Franco Gabrielli, Silvia Bencivelli, Massimo Gaggi, Vera Gheno, Alberto Mario Banti, Maurizio Viroli, Nadia Urbinati.

Anche quest’anno il programma prevede ben 10 format differenti che aiuteranno il pubblico a seguire in maniera più agevole la declinazione del tema del festival. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno tra il Teatro ‘A. Bonci’, la Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto e l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Tutte le info sul programma, aggiornate in tempo reale, su www.agorafestival.it e i canali social Facebook, Youtube e Instagram degli Editori Laterza e del Comune di Cesena.