Cesena, Tir in pieno centro, protestano i residenti: “Non entrano le auto e poi vediamo certe cose”

«È mai possibile che il Comune provi a impedire in tutti i modi di fare girare le auto in centro e faccia invece entrare un enorme Tir in corso Garibaldi, facendolo posteggiare sul bordo di piazza della Libertà?». Lo chiedono alcuni residenti e frequentatori di quella zona, che nella primissima mattinata di ieri hanno visto quella scena: un grosso camion giunto lì verso le 7:15, «per scaricare merci, probabilmente destinate a rifornire il supermercato che si trova lì». I cittadini che protestano lamentano almeno tre problemi causati da mezzi così grandi: inquinamento, rumore e rischi per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Ma soprattutto sono infastiditi da quella che considerano «una contraddizione con la linea che l’amministrazione comunale tiene con gli automobilisti». Inclusi i taxi e gli autisti ncc, che devono fare i conti con mille divieti che gli impediscono di raggiungere diversi punti nel cuore della città, come ricorda chi ha segnalato le presenza del “bestione”, a proposito delle lamentele dei giorni scorsi per queste limitazioni e per lo spostamento forzato della postazione dei tassisti da piazza Almerici in piazza della Libertà.