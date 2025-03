Cesena, “Tin bota un caz”: lo striscione di denuncia sul cambiamento climatico in cima alla gru in Piazza della Libertà VIDEO

Questa mattina la città di Cesena si è svegliata con un forte messaggio di protesta contro il cambiamento climatico lanciato in una delle sue piazze centrali, piazza della Libertà, dove è apparso uno striscione che recita “Tin Bota un caz! L’alluvione non è maltempo, è crisi climatica”. Lo striscione è stato appeso durante la notte alla gru che staziona nella piazza dal movimento per il clima Extinction Rebellion, in riferimento all’inattività del governo e dell’amministrazione locale nel contrastare i disastrosi effetti del cambiamento climatico sui territori romagnoli.

“Con questo messaggio - si legge in una nota - vogliamo dare voce a tutte le persone che sono state colpite dalla terribile alluvione nel 2023 e non vedono da parte delle autorità nessuna presa di coscienza sulle vere cause degli eventi climatici estremi”.