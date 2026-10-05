Cesena, “ti devasto il negozio”: arrestato il ladro seriale dei supermercati che rubava alcolici minacciando i dipendenti

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri di Cesena hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne guineano, già noto per analoghe vicende, ritenuto responsabile di “rapina impropria”, “danneggiamento” e “resistenza a pubblico ufficiale”.

L’intervento ha avuto inizio intorno a mezzogiorno, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cesena ha inviato una pattuglia del Radiomobile presso un supermercato cittadino dove il responsabile, che aveva anche riscontrato alcuni danneggiamenti ad arredi e carrelli posti all’esterno del locale, aveva segnalato il comportamento di un individuo palesemente alterato che, dopo aver tentato di rubare bottiglie di superalcolici dall’interno del supermercato, lo aveva minacciato di devastargli l’esercizio commerciale. I carabinieri hanno immediatamente acquisito e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, riconoscendo l’autore in un individuo noto per la commissione di reati analoghi. Mentre i militari stavano effettuando le ricerche nelle vie limitrofe, la Centrale Operativa ha diramato una nuova richiesta di intervento per un analogo episodio che si stava verificando presso un altro supermercato della zona, in cui l’autore, dopo aver rubato alcune bottiglie di alcolici, aveva minacciato la responsabile e le commesse, anche lanciandogli contro alcune bottiglie in vetro.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno immediatamente ricevuto indicazioni sulla via di fuga dell’autore, avvenuta su una bicicletta, riuscendo a intercettarlo e a raggiungerlo, nonostante il suo ulteriore tentativo di sottrarsi al controllo trovando rifugio nel garage sotterraneo di un condominio. L’inseguimento - effettuato a piedi dai primi due carabinieri, con l’aiuto di colleghi motociclisti sopraggiunti - si è protratto per alcune centinaia di metri, fino a quando, in un angolo chiuso del garage, il fuggitivo ha tentato di opporsi ai militari con minacce, spinte e calci, prima di essere a fatica immobilizzato e tratto in arresto. Nella circostanza, all’interno del suo zaino, sono stati trovati i resti di alcune bottiglie di alcolici, rotte durante la fuga.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo – che è risultato già sottoposto a misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa a seguito di una precedente convalida - è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, tradotto presso la Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida. Nella circostanza il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri e confermato, a carico del 27enne, la custodia cautelare in carcere.