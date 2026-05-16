Cesena, test del sindaco per la sirena anti-esondazione a Ronta VIDEO

Oggi alle 15, in occasione del terzo anniversario dall’alluvione, il Comune di Cesena ha effettuato un test delle sirene di allerta per segnalare pericoli di esondazione, installate in corrispondenza del Ponte Vecchio e vicino al Campus universitario, e di quelle recentemente aggiunte a Martorano, Ronta e San Martino in Fiume. Il suono dura 60 secondi e dopo 10 minuti arriva quello di cessato allarme. Il sindaco Enzo Lattuca ha condotto il test di Ronta. Il primo cittadino ha effettuato la prova nel quartiere Ravennate – in prossimità della scuola ‘Annalena Tonelli’ – attivando le sirene insieme al gruppo di Protezione civile, alla Presidente del Quartiere Valentina Nompleggio, a cittadini e consiglieri di quartiere,