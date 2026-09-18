Cesena, “Tessiture festival”: un sabato ricco di appuntamenti a Villa Silvia Carducci

Sabato 19 settembre, a Villa Silvia Carducci (via Lizzano, 1241) andrà in scena una giornata dedicata a relazioni, benessere e partecipazione, con attività per bambini, ragazzi, adulti e famiglie. L’iniziativa è proposta nell’ambito del progetto Tessiture di cui capofila è il CNIS.

A partire dal pomeriggio saranno proposti diversi appuntamenti con l’obiettivo di creare occasioni di partecipazione e condivisione attraverso teatro, laboratori, incontri, sport e attività esperienziali. Il festival prenderà il via alle 14:30 con l’apertura e la ‘Call for talent’, dedicata all’impegno verso una comunicazione non violenta e all’educazione al CNIS. Alle 15:30 spazio allo spettacolo ‘Mama’s got talent’, inserito nel percorso ‘Il baule delle storie, un viaggio tra racconti, incontri e cambiamenti’.

Dalle 16:15 saranno invece proposte diverse attività rivolte ai più piccoli e alle famiglie. Per la fascia 7-12 anni è previsto il laboratorio di azione performativa ‘Abecedario delicato’, con parole, oggetti di scena e corpo utilizzati per raccontare e dare forma allo stare bene insieme. Nello stesso spazio si terranno anche ‘Genitori si diventa’, dedicato all’ascolto e al dialogo, e il laboratorio 0-10 anni ‘Storie da tessere’, pensato per leggere, pensare, trasformare e condividere. Alle 17:45 il programma si amplia con una serie di proposte rivolte ad adulti e ragazzi. In calendario il seminario ‘Genitori e figli: comunicare e crescere insieme’, gli incontri per esplorare corpo, emozioni e relazioni dedicati alla fascia 11-14 anni, la camminata cinofila, il workshop di Kokedama, dedicato all’arte giapponese dei giardini sospesi, e i tornei di maraffone e burraco.

Non mancheranno le attività dedicate al movimento e al benessere, con una proposta di Tai Chi, pensata come prima pratica per avvicinarsi a una disciplina che unisce mente e corpo, e l’iniziativa ‘Al ràdghi ad San Vitôr’. A completare la giornata, dalle 19, è prevista la cena al Localino con cibo bavarese, momento conviviale che accompagnerà la conclusione del festival.