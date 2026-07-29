Cesena, terza variazione di bilancio: nuove entrate grazie a tasse, multe e dividenti

La modifica alle previsioni del documento finanziario si rende necessaria «a fronte di nuove entrate dovute all’acquisizione di nuovi contributi», ha spiegato l’assessore al Bilancio, Camillo Acerbi, in fase di presentazione della modifica durante la prima commissione. Tra questi, la prima rata dell’Imu, versata dai titolari di seconde case e aziende collocate su suolo comunale il 16 giugno.

Nuove risorse potrebbero derivare dalla Polizia locale, il cui comandante stima un incasso di 650mila euro in più rispetto alle previsioni antecedenti grazie alle multe di un autovelox che insiste su strada provinciale. E che, pertanto, saranno in parte trasferiti a quell’Ente.

La parte del leone, tuttavia, nell’elenco delle spese della parte corrente della variazione la fa il personale comunale, che per fronteggiare gli adeguamenti contrattuali, cuberà 950mila euro.

Nell’ambito della segreteria e del governo del territorio vengono previsti 60mila euro in più sui diritti di segreteria; 150 mila euro di entrate da sanzioni e abusi edilizi e una spesa «non prevista», ha dichiarato Acerbi, di 473mila euro comminata da una sentenza del Tar relativa alla contestazione di un precedente Piano Regolatore Generale. Che sarà coperta attingendo al fondo contenziosi accantonato dal Comune.