Cesena, terza variazione di bilancio: nuove entrate grazie a tasse, multe e dividenti

Nell’ultima riunione prima della pausa estiva fissata per domani, il Consiglio comunale dovrà approvare la terza variazione di bilancio per il triennio 2026-2028.
La modifica alle previsioni del documento finanziario si rende necessaria «a fronte di nuove entrate dovute all’acquisizione di nuovi contributi», ha spiegato l’assessore al Bilancio, Camillo Acerbi, in fase di presentazione della modifica durante la prima commissione. Tra questi, la prima rata dell’Imu, versata dai titolari di seconde case e aziende collocate su suolo comunale il 16 giugno.