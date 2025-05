Cesena, terrorizza per anni i familiari: braccialetto elettronico e divieto di avvicinarsi a casa per un 38enne

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Macerone di Cesena hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì su richiesta della Procura della Repubblica di Forlì a carico di un 38enne, presunto responsabile del reato di “maltrattamenti in famiglia, lesioni e percosse” nei confronti dei suoi conviventi. La vicenda ha avuto origine lo scorso 17 marzo, quando un familiare ha richiesto l’intervento dei Carabinieri presso l’abitazione: in preda ad uno stato di forte agitazione dovuto all’abuso di alcol, l’uomo stava aggredendo fisicamente il nipote. Al momento dell’intervento, l’individuo ha rivolto la propria ostilità anche verso i militari, rendendo necessario il suo arresto con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri hanno approfondito il contesto familiare, accertando che simili comportamenti violenti si protraevano da diversi anni. Così il 38enne, prontamente rintracciato, è stato sottoposto alla misura dell’allontanamento e al divieto di avvicinamento all’abitazione familiare, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla casa.