Cesena, terrorizza i familiari usando anche una sciabola, 39enne arrestato

Violenta lite in abitazione a Cesena: arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino rumeno di 39 anni più volte denunciato per maltrattamenti in famiglia e resistenza. Ieri sera poco dopo le 22 al numero di emergenza della Sala Operativa è giunta una richiesta di intervento per una violenta lite familiare in zona Macerone. Immediatamente la Volante del Commissariato di Cesena si portava sul posto ed apprendeva che nel corso della serata un 39enne rumeno, fortemente alterato dall’abuso di alcol, aveva aggredito la compagna, spintonandola e cercando di appropriarsi del suo telefono cellulare.

L’individuo, alla vista dei poliziotti, si agitava ed iniziava ad aggredirli con fare minaccioso e provocatorio, con frasi del tipo “non mi interessa che indossi la divisa...” “ ti ammazzo”, tanto da costringere gli agenti ad ammanettarlo e ad allontanarlo dall’abitazione.

In casa erano presenti anche i genitori dell’uomo, risultati essere vittime di ripetuti maltrattamenti da parte del figlio. Testimone di tali condotte negli anni sarebbe stato anche il figlio minorenne, che viveva in casa con il padre e con i nonni.

Dalla ricostruzione dei fatti emergeva che il 39enne era stato più volte denunciato per fatti simili e che c’erano stati numerosi interventi delle forze di Polizia in quella abitazione.

Sempre nel corso dell’intervento, i poliziotti scoprivano che l’uomo possedeva illegalmente in casa una sciabola e che in passato avrebbe estratto l’arma in un momento di ira incontrollata alla presenza dei familiari. Al termine di tutti gli accertamenti, il 39enne veniva arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi; il pm disponeva l’accompagnamento in carcere.