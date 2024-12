Cesena, terribile incidente: un’ambulanza si scontra con un furgone, tre feriti uno è gravissimo VIDEO GALLERY

Tre feriti trasportati all’ospedale Bufalini, di cui uno in gravissime condizioni. É il bilancio di un terribile incidente stradale verificatosi poco prima delle 14 di oggi in via Capannaguzzo all’incrocio con via Melona, al confine tra i territori di Cesena e Cesenatico. Per cause in corso d’accertamento, una ambulanza con a bordo autista e un’infermiera si è scontrata con violenza con un furgone all’altezza di un incrocio. L’impatto è stato violentissimo, con i due mezzi semidistrutti. Per l’infermiera il sospetto di una frattura ad una spalla (è stata dimessa dopo le cure al pronto soccorso del Bufalini), mentre i due autisti di ambulanza e furgone versano in condizioni più serie. Il faentino che guidava l’ambulanza è ricoverato in Medicina d’Urgenza (30 giorni di prognosi) mentre il cervese alla guida del furgone è in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dello stesso nosocomio cesenate. Sul posto i vigili del fuoco di Cesena con l’autogru: le squadre del 115 hanno operato per estrarre dalle lamiere i conducenti dei due mezzi ed affidarli al personale sanitario del 118 intervenuto con tre ambulanze ad elimedica.