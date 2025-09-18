Cesena, terremoto Macfrut: scambio di lettere dure coi soci, aria di ultimo valzer per il presidente Renzo Piraccini

È stata presentata ieri a Catania l’edizione 2026 di Macfrut, in programma in aprile a Rimini, preparata sotto la regia a Cesena Fiera. Ma l’evento è stato accompagnato da un terremoto sotterraneo poche ore prima. Questo potrebbe essere l’ultimo giro di valzer di Renzo Piraccini alla guida della manifestazione, dopo 11 anni di crescita e di successi. I quattro soci principali, che detengono insieme quasi l’80% delle quote, sembrano intenzionati a non confermarlo come presidente alla scadenza naturale del suo incarico, nella primavera prossima. Il manager cesenate 75enne ha chiesto chiarezza, invitandoli ad anticipare al mese prossimo l’assemblea per discuterne. Ma con una lettera ruvida i suoi interlocutori hanno respinto la richiesta, sottolineando che spetta a loro e solo a loro la decisione sugli assetti societari, senza interferenze degli organi amministrativi.