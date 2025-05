Cesena, tenta di scippare un’anziana mentre va alla messa al Duomo: per il ladro un nuovo arresto dopo quello del 4 aprile

Tenta di scippare una anziana di 80 anni: la Polizia di Stato arresta a Cesena uno straniero con numerosi precedenti per furto e resistenza.

Un’anziana donna è stata vittima di un tentato furto con strappo nella giornata di domenica, mentre si stava recando al Duomo in piazza Giovanni Paolo II. La donna era in compagnia di un’amica quando veniva affiancata da un uomo di origine straniera che tentava di derubarla della borsa che aveva con sé. La violenza del tentato scippo causava la caduta dell’anziana e anche della sua amica che cercava di aiutarla.

L’individuo, tuttavia, non riusciva nel suo intento, poiché l’anziana vittima riusciva a trattenere con tutte le sue forze la borsa, e decideva quindi di mollare la presa e di darsi alla fuga verso la via Chiaramonti. Le due anziane rimanevano a terra doloranti.

Ad assistere all’episodio una famiglia formata da un padre, una madre e la figlia, che in quel momento passeggiava in piazza. Immediatamente il padre si metteva all’inseguimento del malvivente e allertava le forze dell’ordine, indicando la direzione di fuga. Nel frattempo la madre e la figlia soccorrevano le due anziane.

La Volante del Commissariato, grazie alle indicazioni si portava rapidamente all’intersezione tra via Subborgo Comandini e viale Europa, dove intercettava il fuggitivo. I poliziotti senza esitazione procedevano all’arresto del soggetto, un etiope di 25 anni con numerosi precedenti per furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale. Il malvivente, noto alle forze dell’ordine, era stato arrestato il 4 aprile scorso da i poliziotti del Commissariato per un altro furto aggravato.

Al termine di tutta l’attività, l’uomo veniva deferito all’Autorità giudiziaria per tentato furto con strappo ed accompagnato in carcere a Forlì su disposizione della Procura.