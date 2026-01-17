Cesena, tenta di rapinare una banca ma non ci sono soldi e se ne va VIDEO

«Hanno tentato di rapinarci» è l’allarme arrivato ai Carabinieri di Cesena ieri pomeriggio. Una richiesta allarmante ma al tempo stesso inusuale: il tentato colpo si era consumato un’ora e mezza prima che qualcuno pensasse di avvisare le forze dell’ordine.

È successo alla Deutsche Bank di via Battisti, e questo è un ulteriore elemento che aggiunge assurdità alla storia. Erano circa le 15.30 quando la commessa allo sportello ha visto entrare un uomo che brandendo un oggetto non meglio identificato e con fare minaccioso le ha annunciato che quella era una rapina intimandole di consegnargli tutti i soldi.

Fin qui un “classico” copione, se non fosse per la risposta. L’operatrice ha infatti dovuto spiegare all’uomo che quella in cui era entrato era una banca d’investimenti e che quindi non c’erano soldi da rubare.

La spiegazione deve essere risultata convincente, tanto che l’uomo così come era entrato, semplicemente, se ne è andato.

Altrettanto insolita è la continuazione. Quando l’uomo se ne è andato la donna, infatti, ha semplicemente continuato a lavorare e solo dopo un po’ di tempo ha pensato di avvisare qualcuno di quanto accaduto. Non le forze dell’ordine, ma un responsabile che a sua volta ne ha chiamato un altro fino a quando qualcuno non ha valutato che fosse il caso di chiamare il 112.

Quando i carabinieri di Cesena sono arrivati sul posto tra le prime cose su cui hanno chiesto chiarimenti è proprio il perché di tanta distanza tra la tentata rapina e la richiesta di intervento. Spetterà loro condurre le indagini per capire cosa è accaduto che chi è l’aspirante rapinatore. Sembra non sci fosse video sorveglianza interna e questo non aiuta. Intanto la primissima ipotesi è che si sia trattato di un disperato e improvvisato balordo.

A Cesena era da più di 5 anni che non si verificavano rapine ai danni di una banca. L’ultima, piuttosto efferata, fu nel 2020 quando 3 uomini rapinarono una sede della Bcc Romagna Banca sequestrando 12 persone.