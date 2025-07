Cesena, tenta di rapinare un rider e lo riempie di pugni in faccia: 25enne denunciato

Tenta di rapinare un rider mentre che fa consegne a domicilio colpendolo più volte al volto: identificato e denunciato dalla Polizia di Stato un 25enne straniero. Un rider originario del Bangladesh stava eseguendo alcune consegne a domicilio a Cesena quando una sera è stato fermato da un giovane che si poneva nei suoi confronti con modalità aggressive e minacciose, con frasi del tipo “Che cosa fai?”, “Che cazzo di lavoro fai?”.

Pochi istanti e il 25enne di origine africana iniziava a colpire al volto il fattorino, cercando di sottrargli la bici che usava per le consegne. L’aggressione si rilevava tuttavia senza successo, poiché l’aggressore si dava alla fuga dopo aver notato la presenza di diverse persone che assistevano alla scena. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo della Polizia di Stato che prendeva a verbale al dichiarazione della vittima, che era in grado di offrire una descrizione sommaria dell’aggressore. Sul momento gli agenti intervenuti si mettevano alla ricerca senza tuttavia riuscire ad intercettarlo. E’ stato grazie alla successiva attività di polizia giudiziaria, posta in essere dagli investigatori del Commissariato di Cesena, che è stato possibile dare un’identità al rapinatore. Infatti proprio a seguito del riscontro con le immagini dell’impianto di video sorveglianza cittadina, passate al setaccio meticolosamente dagli inquirenti, i poliziotti sono riusciti a ricostruire i movimenti del soggetto e ad individuarlo.

A seguito di questa attività, la Polizia di Stato denunciava all’autorità giudiziaria un cittadino etiope di 25 anni, con diversi precedenti a suo carico per reati specifici, con l’accusa di tentata rapina aggravata.