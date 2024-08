Cesena, “teniamo pulito lo spazio davanti a casa nostra, non limitiamoci ad aspettare il Comune”

Un appello al senso civico di un lettore, che prende spunto dai temporali dei giorni scorsi. «La foto che allego è stata scattata nella zona di via Fusignano quasi all’angolo con via Montefiore. Ma è un qualcosa di esplicativo nei riguardi anche di tante altre parti di città. Nella quale non possiamo aspettare un intervento del Comune per darci da fare». La segnalazione è di alcuni residenti. In questi giorni “di burrasca” fogliame ed aghi di pino sono precipitati a terra. «Durante l’alluvione qui ho dovuto personalmente provvedere allo sgombero dei chiusini ma evidentemente quanto avvenuto in passato non ci ha insegnato nulla. Siamo noi abitanti a doverci prendere cura di alcuni aspetti. Non si può aspettare il Comune che dappertutto e subito non può mai arrivare. Se ognuno di noi tenesse pulito almeno lo spazio a fronte di casa sua, ci sarebbero molte meno problematiche prima e dopo i temporali».