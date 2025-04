Cesena, tempo di premiazioni e riconoscimenti alla Festa della Polizia - Gallery

Si è svolta questa mattina nel Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena la cerimonia di celebrazione del 173° anniversario dalla fondazione del corpo della provincia Forlì-Cesena. L’evento, in origine programmato per il 10 aprile poi rimandato a causa della concomitante visita in Romagna dei reali di Inghilterra Carlo e Camilla, ha visto la numerosissima e attenta partecipazione di moltissime rappresentanze delle istituzioni locali. Seduti nella platea dell’Auditorium c’erano tutti i sindaci dei 30 comuni della Provincia, gli assessori, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, il questore Claudio Mastromattei al quale sono stati affidati i saluti iniziali e l’introduzione del cerimoniale e diversi esponenti della magistratura. A completare il folto parterre una ricchissima delegazione dei padroni di casa: gli agenti in servizio nei diversi corpi che compongono la Polizia di Stato. Con loro familiari e amici che hanno voluto condividere l’alto momento istituzionale, ma anche la soddisfazione personale che ha visto alcuni di loro insigniti di importanti riconoscimenti per il comportamento, l’atteggiamento e l’abnegazione dimostrata nel prestare il loro servizio in situazioni di particolare tensione e complessità. Onorando così, una volta in più, la divisa che indossano. Premiato anche il Cesena Fc per il progetto di Calcio Integrato.