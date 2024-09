Cesena, teme l’alluvione e sposta l’auto, ma ci cade sopra un pino

Tra i danni che si sono registrati a Cesena nella notte tra mercoledì e giovedì ci sono anche quelli causati da un pino del giardino di via IX Febbraio che nonostante l’assenza di vento si è abbattuto su una macchina parcheggiata lì davanti.

«Sono stato io, tornando a casa alle 5 del mattino dopo una notte al Coc, a segnalare per primo ai vigili del fuoco che era caduto il pino», racconta il sindaco Enzo Lattuca.

Quello che avrebbe scoperto solo qualche ora più tardi racconta, è che la macchina colpita dal pino apparteneva a un residente della via Roversano che accogliendo il suggerimento di spostare le macchine dagli argini del fiume pensava di averla messa al sicuro in via IX Febbraio.

«Quando sono ripassato di lì più tardi nella mattinata ho visto che l’intervento per rimuovere l’albero era in corso e ho incontrato il proprietario al telefono con la sua assicurazione. L’ho subito rassicurato dicendogli di dire alla sua assicurazione di mettersi in contatto con quella del Comune, ed è stato lui a raccontarmi che questa volta aveva deciso di evitare il parcheggio del supermercato In’s (che a maggio 2023 era finito sott’acqua, ndr). Pensava di averla messa al sicuro invece quel pino super monitorato ha deciso di crollare in una serata senza vento».