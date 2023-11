Cesena, Technogym: buyback da 20 milioni e il titolo decolla in borsa

Technogym avvia il buyback e il titolo sale in borsa a inizio settimana (+1,17% a 7,75 euro). Il colosso di prodotti e tecnologie per il fitness e lo sport ha, infatti, comunicato che da oggi ha avviato un programma di riacquisto di azioni proprie che durerà fino all’avvenuto acquisto della totalità delle azioni oggetto del programma. In ogni caso, non oltre il periodo di 18 mesi dall’approvazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 5 maggio 2023.

Buyback: l’esborso sarà di 20 milioni

Stando a quanto comunicato dalla stessa Technogym, il numero massimo di azioni proprie da acquistare attraverso l’esecuzione del programma, in una o più volte anche su base rotativa, non sarà in ogni caso superiore a 2.500.000 azioni ordinarie Technogym. L’esborso massimo di acquisto per l’esecuzione del programma avrà un valore complessivo di 20 milioni di euroIl programma avviato da Technogym sarà finalizzato a operare sul mercato «per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi». Il titolo Technogym da inizio anno ha guadagnato il 13,19%, mentre negli ultimi sei mesi ha perso l’8,25%.

La società ha sottolineato che il buyback ha anche come obiettivo quello di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre al fine di adempiere a obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, destinati a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di Technogym o di società del gruppo.