Cesena, Technogym: 187,5 milioni di ricavi nei primi tre mesi del 2024, Medio Oriente e Nord America i mercati trainanti

Il Consiglio di Amministrazione di Technogym ha esaminato i ricavi consolidati dei primi tre mesi dell’esercizio 2024. I ricavi totali dell’esercizio sono pari a 187,5 milioni di euro, in aumento del +7,4% (+8,3% a cambi costanti) rispetto al medesimo periodo del 2023 grazie ad una crescita ben bilanciata tra i segmenti BtoB e quello BtoC, quest’ultimo trainato sia dai consumatori europei che americani. E’ importante rilevare che la crescita risulta globale, con i ricavi che aumentano su quasi tutte le principali aree geografiche, in particolare in Medio Oriente e Nord America.

Nel corso del primo trimestre Technogym è stata promossa ad A (dal precedente BBB) da Msci Esg Research, società che fornisce un rating Esg a società quotate e non, su una scala che parte da CCC fino a salire ad AAA. Il rating è basato sia sul livello di esposizione ad alcuni rischi ESG dell’industria di riferimento che sulla capacità di gestire tali rischi rispetto ad altre società comparabili.

Così l’amministratore delegato Nerio Alessandri: “Technogym continua a crescere anche nel primo trimestre del 2024, rispetto al dato già molto positivo dello stesso periodo del 2023. Si tratta di una ulteriore conferma della nostra strategia che, a partire dal Technogym Digital Ecosystem, basato sull’intelligenza artificiale, ci consente di offrire ai consumatori esperienze uniche e personalizzate ed agli operatori la possibilità di implementare nuovi modelli di business e fare leva su nuovi trend, come per esempio l’health, in grande sviluppo in tutto il mondo. Mancano poche settimane alle Olimpiadi di Parigi 2024 che vedranno Technogym impegnata per la nona volta come fornitore ufficiale ed esclusivo dei Giochi, un’altra pietra miliare della nostra storia, che consolida il posizionamento aspirazionale della marca verso gli atleti, gli operatori di settore ed i consumatori. Il nostro focus alla crescita sposa, da sempre, l’attenzione alla sostenibilità a partire dal nostro impegno nella diffusione del wellness e della salute come opportunità sociale. In tale ambito, ci rende particolarmente orgogliosi la recente promozione a rating A da parte di MSCI ESG Research”.