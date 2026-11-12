Cesena, Teatro Bonci: Alice Petrini nuova responsabile

Emilia Romagna Teatro Fondazione, in accordo con la Coordinatrice uscente Cosetta Nicolini, ha individuato in Alice Petrini la figura idonea ad assumere le funzioni di referente operativo e organizzativo del Teatro Bonci di Cesena. “La scelta operata dal Consiglio di Amministrazione - si legge in una nota - è mirata a sviluppare e valorizzare le competenze del personale del Teatro, accompagnando al contempo un percorso di crescita professionale di Alice Petrini. Cesenate, trentasettenne, in ERT da otto anni, Alice Petrini assumerà progressivamente la responsabilità del Teatro Bonci attraverso un percorso graduale di consolidamento delle competenze e delle funzioni, che la porterà alla piena assunzione del ruolo di Coordinatrice entro settembre 2027. Oltre a dare continuità alla gestione del Teatro, l’incarico assegnatole mira a sviluppare e valorizzare le diverse attività proposte e a rafforzare il rapporto con il territorio e la città, in sinergia con il Comune e nella consapevolezza di riconoscere il valore delle professionalità interne investendo sul loro sviluppo”.